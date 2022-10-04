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整修逾2年！基隆表演藝術中心全新啟用　開幕季好戲接連上陣

▲基隆表演藝術中心全新啟用 開幕季好戲接連上陣。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆表演藝術中心全新啟用。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

歷經2年半整修，翻新基隆演藝廳及島嶼實驗劇場，全新啟用並正式更名為「基隆表演藝術中心」，今（4日）嶄新開幕，文化局長陳靜萍開箱，表示市府爭取前瞻計畫進行演藝廳整建及動線更新，觀眾由落地窗眺望港灣和西岸山城景色，未來將有日本藝術家的大型裝置藝術設置，提供民眾更舒適多元藝文場域。

配合嶄新開幕表藝中心，自10月8日起至11月27日推出「基隆表演藝術中心開幕季」，集結11個團隊帶來14場精彩演出，市長林右昌和文化局長陳靜萍，邀民眾重新走回劇場，感受煥然一新基隆表演藝術中心。

▲基隆表演藝術中心全新啟用 開幕季好戲接連上陣。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲封閉的外牆改成落地窗。

文化局長陳靜萍表示，基隆文化中心前身為日治時期1903年興建的「基隆公會堂」，這棟建物於1985年落成啟用，不僅是全臺灣首座文化中心，扮演基隆藝文推廣的重要媒介，也是基隆人情感與文化交匯之地。

陳靜萍說，這次全新啟用後，更名為「基隆表演藝術中心」，除一改過去文化中心老舊及漏水嚴重的問題，更希望提供基隆市民一個更舒適且完善的場域，也讓專業文化藝術工作者，在基隆就能擁有專業的表演藝術場地。

▲基隆表演藝術中心全新啟用 開幕季好戲接連上陣。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲全面更新演藝廳座椅。

在硬體部分，4到7樓依然是民眾進出演藝廳的出入口，迴廊空間特別整建成為新的休憩空間，利用這次整修，把封閉的外牆改成落地窗，讓觀眾由東岸眺望基隆港灣和西岸虎仔山景色。同時全面更新演藝廳座椅，調整位置、重新設計規劃舞台及梯間。

陳靜萍提到，邀請大家親臨現場，應能明顯感受到整修前後巨大差異，除了動線上改變，也與時俱進地更新相關設施與設備，包含性別友善廁所、哺乳室等，同時劇場後台包括卸貨平台及貨梯，也進行相當程度更新，讓演藝團隊更加便利地使用。

▲基隆表演藝術中心全新啟用 開幕季好戲接連上陣。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲重新設計規劃舞台及梯間。

文化局補充，搭配表藝中心開幕，規劃系列開幕季活動演出，本市傑出團隊楓香舞蹈團、啄木鳥合唱團、綻放中東舞團、龤之聲男聲合唱團、明日之星舞蹈團及基隆交響管樂團之外，也邀請同樣是基隆人的傑出藝術家V.K克回鄉參與2022向大師致敬，還有知名的團隊故事工廠、薪傳歌仔戲劇團、新古典室內樂團和廣藝基金會等。

其中《水上說書人》是文化局在2020年就已完成委託創作，歷時兩年的沉澱與調修，這檔節目將用水文來訴說基隆豐富而深厚的歷史，讓觀眾能感受到屬於表演藝術的能量，更希望能藉此激發基隆的藝文工作者創作出更無可限量的作品。

▲基隆表演藝術中心全新啟用 開幕季好戲接連上陣。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲迴廊空間特別整建成為新的休憩空間。

基隆表演藝術中心啟用象徵藝文能量的蓬勃，除有所提升之外，期許未來能成為基隆市民無可取代的藝文地標。為鼓勵市民朋友一同欣賞，基隆表演藝術中心開幕季系列節目，只要憑售票票根，至在地合作商家消費，皆可獲相關優惠，詳情請上「基隆市表演藝術」網站。

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