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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

如何抵禦駭客入侵？　唐鳳提2面向：要培養「紅隊」做攻防模擬

▲▼行政院長蘇貞昌進行 112年度中央政府總預算案報告備詢 唐鳳。（圖／記者屠惠剛攝）

▲數位發展部長唐鳳。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月訪台時，許多政府部會網頁被癱瘓、民間網站也遭「阻斷服務」。對於如何因應資安防護問題，數位發展部長唐鳳4日在立法院備詢時提出2面向分析，包含提高系統架構的韌性、更要培養「紅隊」能量，不是等別人來攻擊，而是讓新創和資安公司平常就做健檢、攻擊的模擬，這樣才能主動發現漏洞、並進行修補。

數位發展部8月正式掛牌成立，要協助政府部門推動數位轉型，無黨籍立委黃國書4日質詢時指出，像裴洛西訪台期間，超商、基礎設施遭駭客大量入侵，未來是否會大量發生？資安防護是必須嚴正面對的課題，未來面對駭客入侵，數位發展部要如何因應、是否有把握解決？

對此，唐鳳指出，裴洛西訪台時，有一些攻擊並非入侵而是阻斷服務，就是讓網站在一定時間內連不上，在資安長第一時間的協調下，用新的內容傳播技術，將資料分散在很多台電腦來抵禦，這牽涉到政府資訊架構的重構。

唐鳳分析，第一，並非只是把惡意攻擊抵擋掉，而是從中學習、編列充足預算，讓部會的系統整合商知道要用什麼技術架構系統，就更能抵禦攻擊，從攻擊中學習成長，這就是韌性的部分。

唐鳳指出，第二個部分是要培養自己的「紅隊」能量，不是等別人來攻擊，而是讓新創和資安公司平常就做健檢、攻擊的模擬，這樣才能主動發現漏洞、並進行修補。

據媒體報導指出，上述所指「紅隊」意即「紅隊演練（Red Team Assessment）」，是在不影響企業營運的前提下，對企業進行模擬入侵攻擊。並從中找到系統漏洞，強化資安防禦。

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