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快訊／今本土+49509！12縣市破千例　確診分布曝

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增49,509例本土個案，另增65例境外移入和31例死亡。本土個案以新北市9495例最多，其次依序為台中市6583例、台北市5296例、高雄市4914例、桃園市4834例、台南市3745例。本週本土疫情也比上週二45,608例增加8.6%，已經連9天上升。

▲▼10/4中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）

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今日新增49,509例本土病例，為23,352例男性、26,140例女性、17例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(9,495例)，臺中市(6,583例)，臺北市(5,296例)，高雄市(4,914例)，桃園市(4,834例)，臺南市(3,745例)，彰化縣(2,708例)，屏東縣(1,333例)，新竹縣(1,279例)，苗栗縣(1,278例)，雲林縣(1,247例)，宜蘭縣(1,154例)，新竹市(991例)，嘉義縣(945例)，南投縣(845例)，花蓮縣(731例)，基隆市(685例)，嘉義市(615例)，臺東縣(448例)，澎湖縣(175例)，金門縣(172例)，連江縣(36例)。

指揮中心指出，今日新增31例本土病例死亡個案，為20例男性、11例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、27例具慢性病史、25例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月19日至10月1日，死亡日期介於9月19日至10月1日。

▲▼10/4新增病例。（圖／指揮中心提供）

▲10/4新增病例。（圖／指揮中心提供）

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