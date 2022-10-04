快訊／今本土+49509！12縣市破千例　確診分布曝

我國已逾3萬人重複感染，秋冬也是流感流行期，有醫師憂心A型流感若發展成重症，致死率將超過新冠20%，若同時感染新冠死亡率上看30%。對此，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，會增加致死率的是Alpha與Delta，尚未看到Omicron雙重感染後重症或死亡比例增加。