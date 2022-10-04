彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

▲彰化平順街人行道搭建鐵皮屋。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

超誇張違建！彰化市平順街一處新落成的社區透天厝，占用人行道，比對Google地圖，違建鐵皮屋竟「吃掉」公共設施的椅子及路燈，彰化市公所人員今(3)日上午到場會勘也傻眼，屋主則在電訪中大吐苦水，表示將向建商求償。

昨天彰化市平順街一處新落成的社區透天厝，鐵皮屋範圍蓋到人行道上，也被網友酸到爆，比對Google地圖，違建鐵皮屋竟「吃掉」公共設施的椅子及路燈，公然蓋在人行道上；彰化市公所3日上午到場會勘，發現比對街景地圖，路燈去年11月還在，如今卻整座消失，大家都在猜這名神秘屋主是誰，才能將公有物「路燈」變不見。

▲彰化平順街人行道搭建鐵皮屋公所承辦人員丈量。

今天屋主接受電訪時表示，我今天看到新聞，全國都在報導這處鐵皮屋違建，「心很痛」，這是我跟妻子奮鬥一輩子要買的房子，因為建商沒有事先講，有被欺騙的行為，房屋買31坪，搭建鐵皮屋倉庫空地有29坪，是政府合法的謄本，但一時衝動，沒有想到簡單搭建鐵皮屋是違法的行為。

屋主難過的說，作為人行道搭建鐵皮屋，這路都是自己買的，「我們絕對不是路霸」、若建商不願意賠地的錢，就算做公益，只好讓出來給人走， 昨天已經聯絡搭鐵皮屋的建商要自行拆除，不要給外界不好的觀感，將再重新申請。