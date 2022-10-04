腦補麵店老闆「去萬華確診隔離」　2造謠者PO文下場曝

▲政府加強推廣新冠肺炎疫苗接種普及率，為防疫措施逐步鬆綁做準備。（示意圖／記者李毓康攝）

記者黃哲民／台北報導

政府逐步鬆綁國內新冠肺炎相關防疫措施，但疫情高峰期間流傳假訊息衍生的訴訟，仍未停歇，新北1名王姓婦人去年上網看到1張疫情警訊圖，自動腦補區域內1家麵店的「老公去萬華確診隔離」，PO到私人群組流傳，成員之一的古姓男子轉發到其他群組，還加碼「店內有2-3個確診隔離」，結果證實一場烏龍，2人被送辦起訴，一審判2人罰金各2萬元、各可易服勞役20天，遭抹黑的店老闆請檢方上訴求重判，但被駁回定讞，店老闆已另對這2名造謠者提起附帶民事求償。

本案源於王婦在去年（2021年）5月國內新冠肺炎疫情爆發進入三級警戒期間，上網到「我們是新店人！！好山好水，就是愛新店」的臉書社團，看見有人貼文秀出1張新冠肺炎警訊圖，邊邊剛好涵蓋1家她知道的麵店，王婦竟腦補麵店「老公去萬華確診隔離」，還PO到1個有10名成員的「喝酒團」群組示警。

群組成員之一的古姓男子看到後，明明擔任義消有管道查證真假，他卻直接把這則訊息轉發到1個24人的同僚群組分享，更加碼「店內有2-3個確診隔離」的內容，被指名道姓的麵店生意頓時一落千丈，老闆被人指指點點卻一頭霧水，問清楚原委後氣得報警提告。

▲國內新冠肺炎疫情高峰期間流傳許多假訊息，檢警調積極偵辦 。（示意圖／記者葉小金攝）

檢方查明王婦和古男本案所散布的訊息內容都不是事實，2人到案也承認事先沒有設法查證真假，因而被起訴涉犯《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》散播不實有關新冠肺炎疫情訊息罪嫌。

台北地院一審認為王婦和古男PO文前，應該明知散播疫情假訊息可能造成民眾恐慌、大眾不安、增加人與人之間不信任，2人罪證明確，且沒賠償名譽受損的店老闆，考量2人始終認罪且無前科，依簡易判決處刑程序，判2人各罰金2萬元、得易服勞役各20天。

店老闆不服氣，請檢方代為上訴主張一審判決過輕，沒考慮2嫌的行為害他的麵店門可羅雀、營業損失慘重，2人至今沒賠償分文，請求加重改判。二審仍由北院審理，合議庭認為一審認事用法無違誤，量刑允妥，駁回上訴而定讞，店老闆另對2嫌提起附帶民事求償，移由民事庭審理。