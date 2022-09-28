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挺王子燦教練　頂新和德文教基金會關注偏鄉棒球教育

▲曾培育出中職全壘打王、多次獲選中華少棒代表隊總教練的王子燦，2020年前進山地部落瑪家鄉佳義國小棒球隊默默培育少棒人才。棒球隊資源拮据，頂新和德文教基金會創辦人魏應充得知後，不僅捐贈交通車，還請基金會研議投入餐食支持計畫、急難救助等，盼能拋磚引玉，號召社會大眾一起支持偏鄉棒球教育。(採訪撰稿／記者郭玲綪；攝影剪輯／記者鄭遠龍)

記者郭玲綪／屏東採訪報導

中職全壘打王「大師兄」味全龍球員林智勝，九歲就開始打棒球，他的恩師王子燦今年已經高齡七十歲，仍然為了棒球教育奉獻心力，2020年王子燦來到屏東瑪家鄉佳義國小擔任棒球隊教練，自己開車接送孩子們往來學校、球場和宿舍，還要注意他們吃不吃得飽、穿不穿得暖，無私的付出令人動容。

▲頂新和德文教基金會看見偏鄉基層棒球困境，捐贈了一輛交通車讓王子燦教練可以更安全的接受小選手們上下課，希望他們能展現棒球天份，朝世界大賽邁進！▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲王子燦教練每天接送屏東瑪家鄉佳義國小棒球隊的孩子到練習場練球。（圖／記者鄭遠龍攝）

王子燦的日常生活，幾乎和學生形影不離，下午三點鐘後下課時間，是棒球隊的練球時間，王子燦自己開著一台車齡18年的舊車，到位在瑪家鄉的佳義國小接孩子們放學，花半個小時的車程時間，到距離學校20公里遠外的麟洛棒壘球場練習。

晚上回到宿舍，王子燦就成了孩子們的家長，盯著大家寫功課，簽聯絡簿；半夜還得起來看看大家的被子有沒有蓋好，自己才就寢。隔天一早五點半起床，還要張羅孩子們的早餐，帶著大家晨跑訓練體能，再送他們到學校上課，日復一日。

▲頂新和德文教基金會看見偏鄉基層棒球困境，捐贈了一輛交通車讓王子燦教練可以更安全的接受小選手們上下課，希望他們能展現棒球天份，朝世界大賽邁進！▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲到了晚上，王子燦從鐵血教練變成慈祥爺爺，照顧孩子們的生活起居。（圖／記者鄭遠龍攝）

深耕棒球教育45年，王子燦說：這是一種使命感！尤其在偏鄉，許多孩子因為家長工作忙碌或是隔代教養而疏於被照顧，他想起年輕時棒球隊的同學就是從台東翻山越嶺到西部來加入棒球隊，希望有機會翻轉人生。因此當他看到這群孩子時特別有感觸，告訴自己只要他身體還健康、能力所及，就會繼續站在球場上指導學生，在孩子們未來的夢想藍圖中推一把，幫忙圓夢。

身邊的人看到王子燦這麼無私付出都相當感動，佳義國小的校長黃善祺表示：棒球隊因為王子燦教練的堅持得以持續下去。他也透露王子燦的收入不多，但常常自掏腰包給棒球隊的孩子們加菜。像是他擔心孩子們吃不飽，每天的早餐經費之外，王子燦就又多出了10元，早餐店的老闆知道這件事情後，也再加碼了10元，讓孩子們每天吃得飽飽的。

今年4月王子燦應味全龍邀請，北上天母球場參與林智勝的中職全壘打王頒獎儀式，頂新和德文教基金會創辦人魏應充會後獲悉王子燦自掏腰包以棒球陪伴及協助這些孩子成長，相當感動，允諾捐贈交通車為王子燦助力。受車用晶片短缺影響，市場缺車，捐贈儀式終於在近日完成。

▲頂新和德文教基金會看見偏鄉基層棒球困境，捐贈了一輛交通車讓王子燦教練可以更安全的接受小選手們上下課，希望他們能展現棒球天份，朝世界大賽邁進！▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲頂新和德文教基金會看見王子燦教練的用心，捐贈交通車給佳義國小棒球隊，希望改善孩子們的交通安全。（圖／記者鄭遠龍攝）

捐車典禮上，味全龍公益大使呂偉晟跟林驛騰也來到現場，並帶領小球員們完成傳承交棒儀式。頂新和德文教基金會執行長蕭巧怡表示：看見王子燦教練自己帶著一群棒球隊的孩子們，每天來回接送至少跑120公里這樣的路程，非常感動佩服，除了交通車的支持，後續也會關懷偏鄉小球員的營養餐食、急難救助等，希望能號召社會大眾一起關注與支持偏鄉棒球隊與小球員的需求。

▲頂新和德文教基金會看見偏鄉基層棒球困境，捐贈了一輛交通車讓王子燦教練可以更安全的接受小選手們上下課，希望他們能展現棒球天份，朝世界大賽邁進！▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲頂新和德文教基金會「接棒未來」基層棒球公益計畫，號召社會大眾一起關注與支持偏鄉棒球隊與小球員的需求。（圖／記者鄭遠龍攝）

台灣這20多年來基層少棒隊伍銳減近半，棒球人才的流失與斷層，頂新和德文教基金會自2017年底起推動「接棒未來」棒球公益計畫，長期捐助基層球隊棒球球具裝備、舉辦教育訓練及講座、提供全額獎助學金助棒球員赴日留學、贊助女子棒球隊等，投入推動台灣基層棒球的經驗與資源，期望讓台灣棒球的根基更加穩固與茁壯，成為台灣基層棒球最穩定、友善的陪伴力量。

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