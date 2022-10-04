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【廣編】妙而舒X幾米「大吸收量、大版型、大擁抱」　寶貝怎麼睡都大丈夫

▲▼妙而舒,尿布,幾米,擁抱,睡眠,寶寶。（圖／妙而舒提供）

▲妙而舒攜手幾米以繪本《擁抱》為靈感，推出大安心擁抱企劃，透過尿布守護寶寶和爸媽珍貴的睡眠時光。

圖、文／妙而舒提供

當超舒服的大版型布布遇上溫柔的幾米，每一次包尿布就像被大大的溫柔擁抱了！為了好動寶寶和爸媽都能安心睡過夜，源自日本肌研究，對寶寶亞沙系的尿布品牌妙而舒，與療癒插畫家幾米溫馨聯手，推出「溫柔擁抱，睡翻不漏接」的大安心聯名企劃！當幾米《擁抱》繪本中，和孩子們溫柔相擁的動物現身在瞬吸舒爽尿布上，不只溫暖了爸媽的心，更讓寶貝安心睡翻到天亮！

號稱拯救眾爸媽煩惱的台灣神布「妙而舒瞬吸舒爽尿布」，與療癒繪本大師幾米強強聯手，讓尿布化身為好動寶與腿庫寶們的「睡翻溫柔捕手」！分層導流的立體瞬吸設計，能快速吸收大尿量，不怕外漏，更維持屁屁12小時過夜的長時間乾爽；透氣大版型設計，加上舒適不緊繃的彈力腰圍與腿圍，就像給寶寶大擁抱，腿腿、肚肚沒有紅紅勒痕，加上尿布內外層棉柔般的親膚質地，就像媽咪們輕柔的雙手，呵護寶寶肌膚，讓寶貝睡翻大滿足。

妙而舒此次和幾米《擁抱》繪本推出的聯名款尿布上，還印有繪本中擔任擁抱大使的各種可愛動物剪影，爸媽可以每晚和寶寶一起猜猜看，將換尿布時間變成一天中柔軟親密的親子互動時光。妙而舒x幾米聯名款的瞬吸舒爽L尺寸/ XL尺寸尿布限量販售中＞https://bit.ly/MrsxJmo，想讓寶貝體驗看看被台灣神布溫柔擁抱的感覺？立即加入妙而舒Line@會員，即可免費索取試用，還有集點換、新會員抽獎、登錄發票再抽一包等好康活動＞https://tinyurl.coolbe.com.tw/BdNle09

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關鍵字：

妙而舒尿布幾米擁抱睡眠寶寶

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