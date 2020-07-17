新手媽阿諾搞定好動寶寶！一個move尿布瞬間穿脫　屁屁不再歪一邊

▲新手媽咪阿諾愛用推薦 #妙兒褲 #換褲不累。（影／翻攝自Youtube，若遭刪除請見諒）

消費中心／綜合報導

新手媽阿諾近期安排4個月大的寶貝女兒「丁香魚」與友人5個多月的寶寶「小太陽」聯誼初體驗，兩位活潑好動的寶寶一舉一動萌翻天！然而一起育兒才發現，原來換尿布時hold不住嫩嬰，是新手爸媽共通的難題，阿諾分享之前幫丁香魚換尿布經常遭萌萌肉腿狂踹，天天上演「阿諾媽出任務」，現在改用妙而舒妙兒褲一個move就搞定。經常以超殺價掀話題的會員制賣場也正推出妙兒褲每箱只要999元的線上獨家優惠，吸引許多爸媽趁機囤貨。

▲新手媽咪阿諾愛用推薦，用妙兒褲一個move搞定好動寶寶。（影／翻攝自Youtube，以下同）



新手媽阿諾分享，雖然丁香魚還不會爬和翻身，但是雙腳無比靈活，每次換尿布都在比快，常常好不容易包好尿布，結果發現黏歪了只好全部重來，阿諾覺得使用黏貼式尿布要孩子乖乖躺平根本是爸媽出任務，重貼尿布的無限循環更是讓爸媽心很累～連好友小太陽媽也大嘆每次換尿布都搞得滿身大汗，抓不住寶貝超崩潰。

▲寶寶活潑好動超會扭，媽媽每次換尿布都在比快，常常好不容易包好尿布，結果發現黏歪了只好全部重來。

因此，阿諾和小太陽媽分享自己新發現的育兒神器，她改用2.5倍超彈力腰圍、合身不緊繃又好穿脫的妙兒褲，果然小太陽媽當場一試就發現真的超省力，再好動的寶貝也能乖乖收服輕鬆換穿。阿諾說：「寶貝的肌膚很細嫩所以會擔心尿布摩擦造成不舒服，但妙而舒是源自日本肌研究，使用材質溫和且摸起來柔軟舒適，尤其妙兒褲有超彈力腰圍，非常好穿脫，再加上波形透氣腰圍設計，能快速排出熱氣。M號還有限定的柔點舒敏表層，根據不同月齡的需求，更呵護小寶寶嫩嫩的肌膚」，畢竟寶貝漸漸長大愛玩、好動，比以前汗量更多，特別需要舒適、透氣度好的尿布才能守護寶貝嬌嫩的小屁屁。

透過影片內妙兒褲透氣實測可清楚看見，將仿照寶寶尿尿的溫熱水50cc倒入尿布中，10秒後移開尿布，即可發現即使在透氣的皮沙發表面仍有水蒸氣，證明妙兒褲可快速排出濕熱氣，讓阿諾好放心，因此推薦當寶寶進入翻身、爬行期時即可穿妙兒褲，守護寶寶開心Play，爸媽也樂得輕鬆換穿超省力！

日本境內版的妙而舒妙兒褲正在會員制賣場推出線上獨家優惠價，一箱只要999元就能宅配到家，免扛貨省時又省力，貼心分擔新手爸媽照顧寶寶的辛勞，因此火速吸引許多爸媽趁機囤貨，造成不少尺寸常常一上線就秒殺！妙兒褲的超彈力設計及全方位透氣，為爸媽提供神救援，輕鬆解決地表最激之寶寶換尿布挑戰。

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