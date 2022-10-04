　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

老父不滿兒大聲回話跳車　警「同心圓搜索」尋獲送返家

▲警方以同心圓方式搜索，終於找到郭姓老翁。（圖／龜山警分局提供）

▲警方以同心圓方式搜索，終於找到郭姓老翁。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

新北市74歲郭姓老翁因不滿兒子講話大聲好像在辱罵他，憤而跳車離去，兒子也負氣開一段路後，才後悔繞回來要載老父卻找不到人，於是尋求龜山派出所協助找人。員警以同心圓方式搜尋，在附近找到頭戴鴨舌帽、身穿白上衣的郭姓老翁，還在生氣的郭老先生不願跟報案人回家，經過員警勸說安撫下，由巡邏車載郭翁回新北市鶯歌區住處。

▲▼仍在氣頭上的郭姓老翁不願隨兒子回家，警方折衷的將老翁以送返家。（圖／龜山警分局提供）

▲▼仍在氣頭上的郭姓老翁不願隨兒子回家，警方將老翁送返家。（圖／龜山警分局提供）

▲▼仍在氣頭上的郭姓老翁不願隨兒子回家，警方折衷的將老翁以送返家。（圖／龜山警分局提供）

昨日下午3時許，龜山分局龜山派出所員警粘凊紋、曹惟智執行巡邏勤務時，接獲郭姓男子報案稱，駕車與老父一同外出，在車上發生爭執，父親在桃園市龜山區忠義路一段、宏洲街口負氣跳車，他開了一段路後繞回來要載父親時，卻找不到父親身影，由於父親有失智症、重聽等症狀，且曾有失蹤紀錄，被尋獲時身體虛弱、命在旦夕，好不容易搶救回來，所以報警請求協助。

員警確認郭老先生衣服容貌等特徵，以同心圓方式尋找，郭男也回到鶯歌住處尋找，警方透過報案人所描述相關特徵後，最終於桃園市龜山區長壽、長峰路口尋獲郭姓老翁，當下通知報案人到現場準備載回家，但郭翁仍在氣頭上，不願隨兒子回家。經警方勸說安撫，折衷由警方載送回3公里外的新北市鶯歌區住家，家屬深感謝意。

►「花月嵐大蒜拳骨白濃拉麵」在家想吃就吃超過癮！現省250元快囤貨

ET快訊
王子被說「推媽出來道歉」　弟弟火大一次說清真相
優質房客搬走！　房東「進屋一幕超衝擊」：太可怕
不只腦霧！新冠4大類後遺症　腦神經科症狀佔8成
北市三腳督分析　黃暐瀚斷言：「棄陳保黃」是不會發生的
好市多牛奶「微波變豆花」口感Q嫩　內行驚：不要喝
快訊／桃園幼童照顧機構「1死1重傷」！　3教保員姓名曝
違建大奇觀！上天下地各自擴張　還有超狂「空中步道」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2022首屆「台東光祭」12件作品　10／6試燈搶先預覽

育才無數！內農拳擊隊傅志群老師獲頒「學校體育傳炬獎」

老父不滿兒大聲回話跳車　警「同心圓搜索」尋獲送返家

深耕計畫成果長　嘉大音樂系《如果．IF ONLY》微電影首映

莎拉布萊曼聖誕派對屏東演唱會10／6開賣　縣民有優惠

配合農路改善工程　能高越嶺步道西段及天池山莊...暫停開放11天

以帽易帽狡稱非竊盜　南警以車追人緝獲送辦

「免費」搭乘到市區！小黃公車再添7路線　涵蓋台中21行政區

2022桃園科技藝術節　電單車改裝如「變形金剛」很吸睛

南區競總進駐祈福「發爐」！　張善政：桃園藍天再現

王瞳暴瘦戴艾成婚戒露面　「每分每秒都在想他」：還痛但不苦了...

警追沒戴帽騎士撞爛名車　駕駛昏迷指數3！媽喊心痛

大胃王正妹吃鐵板燒點太多　師傅竟拿「自助餐鐵盤」裝

里長參選人跪地CPR搶命！　男心肌梗塞倒地送醫仍不治

紅牌重機女西濱翹孤輪　後車狂叭同行騎士護花

被移工猛撞...準新娘清醒了　第1句話喊「想爸媽」好揪心

駕照已註銷！91歲翁失控倒車　6人被撞「母攜獨子逛街慘死」

謝京穎與許仁杰爆不倫戀首露面　未向正宮道歉「我不覺得我有做不對」

陸路邊機車冒白煙自燃 16歲女變身「打火英雄」

眼鏡弟快篩崩潰哀號！　回媽：嘟妳自己啦我愛妳

2022首屆「台東光祭」12件作品　10／6試燈搶先預覽

育才無數！內農拳擊隊傅志群老師獲頒「學校體育傳炬獎」

老父不滿兒大聲回話跳車　警「同心圓搜索」尋獲送返家

深耕計畫成果長　嘉大音樂系《如果．IF ONLY》微電影首映

莎拉布萊曼聖誕派對屏東演唱會10／6開賣　縣民有優惠

配合農路改善工程　能高越嶺步道西段及天池山莊...暫停開放11天

以帽易帽狡稱非竊盜　南警以車追人緝獲送辦

「免費」搭乘到市區！小黃公車再添7路線　涵蓋台中21行政區

2022桃園科技藝術節　電單車改裝如「變形金剛」很吸睛

南區競總進駐祈福「發爐」！　張善政：桃園藍天再現

陳時中自評「好學生被挑毛病」　徐巧芯反列7罪狀：你是不知反省

2022首屆「台東光祭」12件作品　10／6試燈搶先預覽

育才無數！內農拳擊隊傅志群老師獲頒「學校體育傳炬獎」

睽違6年！麥當勞「洋蔥圈」悄悄回歸　網激推「1吃法」超解膩

老婆臨盆前外遇「小三也懷孕」　人夫喊才做2次！結局曝光

還好7月過了！送餐見「鬼片級老公寓」1F就毛翻　屋況驚呆眾人

張善政批鄭運鵬「差一大截」　蔡英文推舉他是騙選民

朴修弘遭哥騙光2.8億提告「竟遭父親痛毆」！　緊急送醫上救護車

王子被說「推媽出來道歉」弟弟火大發聲！一次說清真相：真的誇張了

房客退租「屋內變廢墟」！房東暖收編「2貓1狗1雞」...牠結局卻很慘

短裙妹「起床氣」突開車門　重擊騎士後竟裝沒事走人

地方熱門新聞

台中食品大廠遭爆賣過期冷凍食品

男持圓鍬爆頭友致死　判無期徒刑

鄭文燦論文被曝抄襲　掀市長選戰熱議

南區競總祈福發爐　張善政：桃園藍天再現

最後一次直播　彰化30萬人確診

2022桃園科技藝術節　電單車改裝很吸睛

免費搭乘！小黃公車涵蓋台中21行政區

以帽易帽狡稱非竊盜

新北嚴選商品入圍名單出爐　侯友宜推廣多元美食

雲林3兄弟搶工程　派小弟、熱褲妹1天4次給車撞

桃園威天宮重建祈福法會　藝人名嘴現身

輔具資源新店中心開幕　侯友宜：提供更便利服務

台南晶英酒店食物中毒案

更多熱門

相關新聞

台中男騎車到桃園「背包不見了」　警沿路搜索找回

台中男騎車到桃園「背包不見了」　警沿路搜索找回

台中市59歲廖姓男子騎車前往桃園市南崁地區，卻不慎掉落包包，除了裡面裝有重要的證件、皮夾及現金外，皮夾更是妻子所贈愛的禮物，深具重大意義，經求助警方並調閱沿路監視器，確認遺失物掉落路段，經員警於附近沿途找尋，終於在龍潭區中豐路段（台三線）路旁尋回背包。

彰化廂型車突起火　6志工跳車逃生

彰化廂型車突起火　6志工跳車逃生

父子烤肉變互毆…警衝現場噴辣椒水壓制

父子烤肉變互毆…警衝現場噴辣椒水壓制

禮儀公司吸金6億被抄　3幹部交保繼續騙

禮儀公司吸金6億被抄　3幹部交保繼續騙

爸爸躺平滑手機　毛孩動作神同步

爸爸躺平滑手機　毛孩動作神同步

關鍵字：

父子爭執跳車同心圓搜索

讀者迴響

熱門新聞

黃少谷開計程車「接客到深夜」：我一樣需要生活

妻被9旬翁撞死「毀雙腳」　夫求葬儀社修復

34歲男星自爆「交往14歲女友」：高中畢業馬上結婚

台中食品大廠遭爆賣過期冷凍食品

5尺巨蟒躺貓籠！他見愛貓被生吞崩潰

王子爆是惡鄰！錄《全明星》凌晨排練吵翻天

她懷孕9個月「每天愛愛還內射」憂影響生產　網歪樓：好好喔

如皇帝選妃！原能會主委性騷4正妹祕書

重機翹孤輪狂飆！「豪乳正妹」到案依法送辦

工人作業液體爆發沖臉　衣服秒爛

樓梯間見沒窗1大洞　全場挺建商：不能裝！

麻將賓果遇「作弊情侶檔」　老闆一招抓包

女網友約砲開房　男進門驚見她男友也在

台灣哪件事情「世界NO.1」？　全場神回這2字

男遭盤查返家拿證件竟墜樓命危！被通緝身分曝

更多

最夯影音

更多
王瞳暴瘦戴艾成婚戒露面　「每分每秒都在想他」：還痛但不苦了...

王瞳暴瘦戴艾成婚戒露面　「每分每秒都在想他」：還痛但不苦了...
警追沒戴帽騎士撞爛名車　駕駛昏迷指數3！媽喊心痛

警追沒戴帽騎士撞爛名車　駕駛昏迷指數3！媽喊心痛

大胃王正妹吃鐵板燒點太多　師傅竟拿「自助餐鐵盤」裝

大胃王正妹吃鐵板燒點太多　師傅竟拿「自助餐鐵盤」裝

里長參選人跪地CPR搶命！　男心肌梗塞倒地送醫仍不治

里長參選人跪地CPR搶命！　男心肌梗塞倒地送醫仍不治

紅牌重機女西濱翹孤輪　後車狂叭同行騎士護花

紅牌重機女西濱翹孤輪　後車狂叭同行騎士護花

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面