老父不滿兒大聲回話跳車　警「同心圓搜索」尋獲送返家

▲警方以同心圓方式搜索，終於找到郭姓老翁。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

新北市74歲郭姓老翁因不滿兒子講話大聲好像在辱罵他，憤而跳車離去，兒子也負氣開一段路後，才後悔繞回來要載老父卻找不到人，於是尋求龜山派出所協助找人。員警以同心圓方式搜尋，在附近找到頭戴鴨舌帽、身穿白上衣的郭姓老翁，還在生氣的郭老先生不願跟報案人回家，經過員警勸說安撫下，由巡邏車載郭翁回新北市鶯歌區住處。

▲▼仍在氣頭上的郭姓老翁不願隨兒子回家，警方將老翁送返家。（圖／龜山警分局提供）

昨日下午3時許，龜山分局龜山派出所員警粘凊紋、曹惟智執行巡邏勤務時，接獲郭姓男子報案稱，駕車與老父一同外出，在車上發生爭執，父親在桃園市龜山區忠義路一段、宏洲街口負氣跳車，他開了一段路後繞回來要載父親時，卻找不到父親身影，由於父親有失智症、重聽等症狀，且曾有失蹤紀錄，被尋獲時身體虛弱、命在旦夕，好不容易搶救回來，所以報警請求協助。

員警確認郭老先生衣服容貌等特徵，以同心圓方式尋找，郭男也回到鶯歌住處尋找，警方透過報案人所描述相關特徵後，最終於桃園市龜山區長壽、長峰路口尋獲郭姓老翁，當下通知報案人到現場準備載回家，但郭翁仍在氣頭上，不願隨兒子回家。經警方勸說安撫，折衷由警方載送回3公里外的新北市鶯歌區住家，家屬深感謝意。