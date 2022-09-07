禮儀公司吸金6億遭檢調搜索　3幹部交保繼續騙千萬

▲繫情生命禮儀公司幹部涉嫌吸金遭高雄地檢署起訴。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄繫情生命禮儀公司被控涉嫌招攬民眾購買山寬、義山公司販售的「如意生活契約」，對外宣稱購買即可年領4%回饋金等誘因，違法吸金超過6億元，2015年檢、調獲報前往搜索，集團的徐姓等幹部在獲得交保後，竟繼續以相同手法對外吸金，1年多的時間又吸金1100多萬，雄檢今（7）日偵結，依違反銀行法將徐姓等3名幹部起訴。

檢方指出，繫情生命禮儀股份有限公司是男子徐和復2007年在高雄成立，公司以「如意生活契約」型態向民眾推銷，以繫情公司能對殯葬禮儀「平行服務」為擔保，誘騙民眾購買，宣稱只要投資一定的金額，期限內保證給付年利率3.728%至5.556%不等的「增值金」。

張和復的前妻於2015年向調查局檢舉，檢、調發動搜索，發現繫情公司非法吸金超過6億2239萬元，後來張和復被依違反銀行法遭法院判決徒刑12年，徐姓、羅姓和李姓幹部也被判刑5年至8年2月不等的刑期。

而繫情生命禮儀公司徐姓、羅姓和李姓幹部從地檢署交保後，隔天馬上又以繫情名義，對外以興建「繫情生命館」為由，繼續推銷生活契約，並推出「繫情集團專案合約書」、「繫情集團股東權益合約書」 、「繫情生命館股東權益申購書」等方案，吸引133位民眾投資，總共又騙走了1100多萬元，這一部份雄檢今日偵結，再依違反銀行法等罪起訴徐姓、羅姓和李姓幹部等3人。