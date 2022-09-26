台中男騎車到桃園驚覺「背包不見了」　警暗夜沿路搜索找回

▲員警在昏暗夜色找到廖男遺失包包。（圖／龍潭警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

台中市59歲廖姓男子騎車前往桃園市南崁地區，卻不慎掉落包包，除了裡面裝有重要的證件、皮夾及現金外，皮夾更是妻子所贈愛的禮物，深具重大意義，經求助警方並調閱沿路監視器，確認遺失物掉落路段，經員警於附近沿途找尋，終於在龍潭區中豐路段（台三線）路旁尋回背包。

▲廖男前往派出所領回遺失包包，並感謝警方的熱心協助。（圖／龍潭警分局提供）

廖姓男子表示，他經常都會利用假日獨自騎乘機車到桃園曾經暫居過的家，其於25日下午自台中沿著台三線前往桃園南崁，在返家途中行經龍潭區中豐路段時有停下休息，回到家中才發現自己隨身攜帶的背包不見了，裡面有多張證件、存摺及現金，男子心想錢掉了就算了，可是背包裡有這麼多證件擔心遺失後會遭人冒用而衍生其他問題，另背包中的皮夾是妻子所贈送，深具重大意義。

案經龍潭分局高平派出所員警受理後，立即調閱沿途監視器後，研判背包掉落的路段周邊沒有住家且夜間視線昏暗，應該還在馬路上，執行巡邏的警員葉雲翔及蔡孟霖等2員隨即進行地毯式搜尋，過程中葉員駕駛巡邏車並開啟警示燈在後方照明及警戒，果然在道路路邊，尋獲男子所掉落的背包，確認後依規定協助發還給廖男領回。廖男事後至派出所，表示非常感謝警方能本著同理心冒著細雨在夜裡，積極的協助找回自己重要的背包。