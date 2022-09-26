　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台中男騎車到桃園驚覺「背包不見了」　警暗夜沿路搜索找回

▲員警在昏暗夜色找到廖男遺失包包。（圖／龍潭警分局提供）

▲員警在昏暗夜色找到廖男遺失包包。（圖／龍潭警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

台中市59歲廖姓男子騎車前往桃園市南崁地區，卻不慎掉落包包，除了裡面裝有重要的證件、皮夾及現金外，皮夾更是妻子所贈愛的禮物，深具重大意義，經求助警方並調閱沿路監視器，確認遺失物掉落路段，經員警於附近沿途找尋，終於在龍潭區中豐路段（台三線）路旁尋回背包。

▲廖男前往派出所領回遺失包包，並感謝警方的熱心協助。（圖／龍潭警分局提供）

▲廖男前往派出所領回遺失包包，並感謝警方的熱心協助。（圖／龍潭警分局提供）

廖姓男子表示，他經常都會利用假日獨自騎乘機車到桃園曾經暫居過的家，其於25日下午自台中沿著台三線前往桃園南崁，在返家途中行經龍潭區中豐路段時有停下休息，回到家中才發現自己隨身攜帶的背包不見了，裡面有多張證件、存摺及現金，男子心想錢掉了就算了，可是背包裡有這麼多證件擔心遺失後會遭人冒用而衍生其他問題，另背包中的皮夾是妻子所贈送，深具重大意義。

案經龍潭分局高平派出所員警受理後，立即調閱沿途監視器後，研判背包掉落的路段周邊沒有住家且夜間視線昏暗，應該還在馬路上，執行巡邏的警員葉雲翔及蔡孟霖等2員隨即進行地毯式搜尋，過程中葉員駕駛巡邏車並開啟警示燈在後方照明及警戒，果然在道路路邊，尋獲男子所掉落的背包，確認後依規定協助發還給廖男領回。廖男事後至派出所，表示非常感謝警方能本著同理心冒著細雨在夜裡，積極的協助找回自己重要的背包。

►新手爸媽必備！Combi育兒組合超優惠　優雅解決尿布異味

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
胖妹狠甩36公斤！2年逆襲變「S曲線」　網驚：翹臀太辣
獨／正面曝光！30歲男爽喝醉駕害命　賓士C63s是老婆的
3類人可領5劑免費快篩！　實名制10月起每人可買30劑
快訊／奇美集團董座病逝　享壽85歲
周玉蔻北檢前大戰王鴻薇　散場直奔「高檔涮涮鍋」
快訊／7月大女嬰確診　「發病4天」敗血性休克亡
劉雨柔「年初才凍卵」今宣布離婚！老公棄百萬年薪「轉行格鬥選手
快訊／確診數比上週一微增！今本土+28513、死亡+56
張淑娟1470字全文！天上掉大石砸毀清白…淚崩轟周玉蔻：太惡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南市副議長林炳利病逝　黃偉哲深表哀悼

林炳利副議長病逝　台南市議會會旗降半旗3天哀悼

台南傳出民宅、便當店火警　疏散22人幸無人傷亡

漫步客庄！2022客家藝術節10／1熱鬧登場　新瓦屋變身「移動式環境劇場」

花蓮強震後323戶危建　縣府攜手慈濟、台積電協助重建

台中男騎車到桃園驚覺「背包不見了」　警暗夜沿路搜索找回

南投表揚669位優秀教育人員　周進科、林慕怡皆獲雙料師鐸獎肯定

賴香伶批桃園公共工程品質缺失　市府：徹底檢討不要過度放大

台東競爭力總排名非六都第4　文教力表現亮眼受封藝文王

「綻放在台灣東岸的鐵花」金曲培訓班　海選15位菁英新學員加入

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

陸男童坐滑板極速溜斜坡！　高中生「肉身攔住」神救援

夏宇童《玩很大》砸傷李哲言 內疚3度道歉...他暖回：我很好！

智利出現5M巨大地震魚　漁民驚：傳說是真的！

陳立農告白張藝凡她秒答應XD　最後一刻「推開她擋水」超暖

吳姍儒5月孕肚看不出「辣露小蠻腰」　許願：小孩不要像我爸就好！

熱心女見車禍秒衝消防局求助 男暖幫扶機車！網：最美風景

中油天然氣注儲桶氣爆！　桶蓋噴飛竟是「土蜂害的」

虞書欣《小森林》攻陷直男　張彬彬「嘴說不要但全照做」

台南市副議長林炳利病逝　黃偉哲深表哀悼

林炳利副議長病逝　台南市議會會旗降半旗3天哀悼

台南傳出民宅、便當店火警　疏散22人幸無人傷亡

漫步客庄！2022客家藝術節10／1熱鬧登場　新瓦屋變身「移動式環境劇場」

花蓮強震後323戶危建　縣府攜手慈濟、台積電協助重建

台中男騎車到桃園驚覺「背包不見了」　警暗夜沿路搜索找回

南投表揚669位優秀教育人員　周進科、林慕怡皆獲雙料師鐸獎肯定

賴香伶批桃園公共工程品質缺失　市府：徹底檢討不要過度放大

台東競爭力總排名非六都第4　文教力表現亮眼受封藝文王

「綻放在台灣東岸的鐵花」金曲培訓班　海選15位菁英新學員加入

訪美爆粗口被轟丟臉　尹錫悅首度回應：假新聞！有損韓美同盟

中華電信攜手中華資安國際　共助企業提升台灣資安力

青峰晉升提案人　合作「凹嗚狼人殺」崩潰：我還是好好唱歌

斷6年婚！劉雨柔發文洩心境「被當空氣般的存在」：我們需要被疼愛

吃完涮涮鍋！周玉蔻84字再戰「蔣孝嚴不要躲」：道歉與真相是兩回事

5救援人員罹難！諾盧颱風狂襲菲律賓「水淹及胸」數千人急撤

高端國際認證卡關！王必勝：WHO還在整理試驗數據

確定分手太陽？克勞德要去需要他的地方　灰熊一哥邀回鍋

獨／正面曝光！30歲男酒吧爽喝醉駕害命　賓士C63s...是老婆的

旅客入境指引行政院明討論後公布　羅一鈞：不會比照香港實施0+3

超療癒！美容師夾出耳內巨型粉刺 96秒巧手「勾、拉」網讚：太酥麻

地方熱門新聞

整台遊覽車等不到山友　報警找人

台南市副議長林炳利今晨睡夢辭世

台南永康林燕祝、謝龍介聯合競選總部成立

高雄鳳山區晚間3494戶停電！

永康警3天攔檢取締22件13件法辦

桃園「議長盃」萬人路跑　兩階段鳴笛

林炳利副議長病逝議會會旗降半旗哀悼

台南東區曾之婕競選總部成立

台南安南區安豐三街民宅火警無人傷亡

台中男騎車到桃園「背包不見了」　警沿路搜索找回

陳主明成立大會　蘇巧慧、王美惠現身力挺

2022桃園市議員選舉131人參選　力拚63席次

漫步客庄！2022客家藝術節10/1熱鬧登場

良皇宮獲蔡英文總統贈匾

更多熱門

相關新聞

花蓮紅牌重機撞貨車！騎士慘死29歲女友臉骨折

花蓮紅牌重機撞貨車！騎士慘死29歲女友臉骨折

花蓮新城鄉台9線25日下午發生一起追撞死亡車禍，41歲徐姓男子駕駛紅牌重機車載著29歲的石姓女子，行經178公里處，剎車不及撞上前方停等紅燈自小貨車，徐男當場無呼吸心跳，經送往慈濟醫院急救仍宣告不治。

22歲騎士過彎「插貨車後車斗」重傷

22歲騎士過彎「插貨車後車斗」重傷

郵局貨車「右轉猛撞」　女騎士輾滾數圈命危

郵局貨車「右轉猛撞」　女騎士輾滾數圈命危

母女過街遭騎士撞倒　婦頭部重創命危

母女過街遭騎士撞倒　婦頭部重創命危

驚悚瞬間曝！貨車違規左轉害「紅牌重機騎士撞噴」

驚悚瞬間曝！貨車違規左轉害「紅牌重機騎士撞噴」

關鍵字：

騎士遺失背包沿路搜索

讀者迴響

熱門新聞

快訊／拓也哥逝世！家人發文證實

快訊／劉雨柔離婚！

孫生突譙女友「假人設」：真覺得噁心

浴室矽利康發霉！網曝神招

驚見爸媽Google搜尋紀錄　兒當場崩潰大哭

一夜連3震！今晨最大規模4.2　6縣市有感

台「第一女優」爆重回日本拍AV！

富家女故宮看展後墜B2　昏迷指數3搶救中

能牽手走一輩子「3對超甜星座CP」

17歲女淪寮國豬仔！　逃跑失敗被逼當眾口交

即／張淑娟捲「晶華緋聞案」怒告！周玉蔻道歉了

中間是狠角色　左右車貼防撞板

紅隊隊員「輸了沒關係」　江宏傑怒

外媒爆iPhone 15　Ultra型號取代Pro Max

許藍方解釋「女生乳頭黑」原因

更多

最夯影音

更多
下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親
開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

陸男童坐滑板極速溜斜坡！　高中生「肉身攔住」神救援

陸男童坐滑板極速溜斜坡！　高中生「肉身攔住」神救援

夏宇童《玩很大》砸傷李哲言 內疚3度道歉...他暖回：我很好！

夏宇童《玩很大》砸傷李哲言 內疚3度道歉...他暖回：我很好！

智利出現5M巨大地震魚　漁民驚：傳說是真的！

智利出現5M巨大地震魚　漁民驚：傳說是真的！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面