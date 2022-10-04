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出差3個月！一回台「女友懷孕了」　他細想崩潰：怎麼算都不對

▲▼懷孕,孕婦,媽媽。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲女友懷孕了。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

「去檢查受孕時間，我怎麼算都不對！」一名男網友發文表示，他一直很想要有小孩，所以和女友辦事都不戴套，然而對方卻完全沒有懷孕跡象。後來他出差3個月，回台以後就得知女友懷孕的好消息，不過算一算時間，卻讓他驚覺不對勁。

這名網友在臉書粉專「靠北女友2.0」上貼文，提到他因為一直很想要有小孩，所以和女友辦事都不戴套。不過因為女友一直沒有懷孕，所以原PO後來便到醫院檢查，這才知道自己的精子活動性差、量也少，之後也沒那麼勤奮辦事。

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原PO後來到海外出差3個月，想不到才一回台灣，女友便告訴他現在已經懷孕了，讓他聽了很開心。但是女友已懷孕10週，出差3個月加上前1、2週沒有行房，等於已經14個禮拜沒有發生性行為，這受孕時間他怎麼算都算不對，「我突然有種從天堂掉到地獄的感覺！」他很愛女友，但這樣的消息卻讓他不知所措，「還是說我對於週期有算錯？」

▲▼情侶,戀愛。（圖／取自免費圖庫xFrame）

▲原PO很想要小孩。（示意圖／取自xFrame）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「三個月大約是12週，10週會從她月經沒來那週開始算，也有可能著床出血被她以為是一次月經，兩週的落差是合理的」、「懷孕週期是從最後一次月經開始算，不是受精開始算，請加強常識部分，而且很有可能她把剛懷孕流的血誤以為是月經，報給醫生聽也不一定，量極少的女生很有可能會誤會」。

還有網友覺得問醫師最準，「懷孕週數是根據最後一次月經的第一天計算的，請放心愛對方，問醫生會得到更好的解說」、「我記得週數是以女生經期為準下去計算，而不是說確定受孕多久的時間，有疑慮可以請醫生解答」。而文章也釣出網紅聞氫哥回應，「懷孕已經那麼辛苦了，可以不要那麼計較小孩是誰的了好嗎？」

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