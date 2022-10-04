曾被罵不要臉賤貨！她離婚3年後　前婆婆突來電「逼當免費看護」

▲朋友接到前婆婆的電話。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者朱祖儀／綜合報導

如果已經離婚多年，還會和前婆家的人聯絡嗎？一名人妻先前經常被婆婆辱罵，之後選擇離婚，沒想到過了3年，最近竟突然接到對方的電話，說希望她可以到醫院當「免費看護」照顧自己，讓她相當傻眼，拒絕了這個要求，結果反被罵冷酷無情。PO文曝光後掀起網友熱議。

原PO在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，朋友和前夫離婚已經超過3年，上週卻突然接到前婆婆的電話，對方要求朋友在自己住院治療期間，到醫院當「免費看護」2個星期的時間。

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原PO透露，由於先前朋友經常被前婆婆以「不要臉的賤貨」等字眼辱罵，因此根本不想再去照顧對方，就拒絕了這個要求。沒想到前婆婆竟反過來罵說「妳是個冷酷、無情的人」，讓朋友相當傻眼，「想請教大家說，她對前婆婆這樣的回應，真的算是冷酷無情嗎？」

▲朋友被前婆婆辱罵。（示意圖／CFP）

不少網友看到文章後，紛紛表示「前婆婆了，還真不要臉」、「哪來的臉面叫前媳婦回去啊？奇葩耶」、「果然不要臉天下無敵，怎麼會好意思開口」、「都離婚了，像這種的放他去自生自滅吧」、「她有什麼臉開口？還敢罵人？不要臉」、「真不知道哪來的勇氣，要已離婚三年的人回去照顧她，拒絕剛好而已」，還有人說「為什麼前婆家的任何人電話不封鎖呢」、「前婆婆不重要，別理她，直接封鎖就好」。