地震模型全毀！職人開放「免費修復」限定7天報名　網狂讚佛心

▲網友分享模型因地震而摔壞。（圖／翻攝爆廢公社）



記者鄒鎮宇／綜合報導

花東17、18日分別發生兩次芮氏規模6以上的強烈地震，全台災情頻傳，許多人都因此出現財物損失。對此，臉書粉專「透工坊」看到有網友分享模型因地震而摔壞的照片及影片等，感到非常不捨，開放到25日都可以預約免費修復。

有網友在《爆廢公社》貼出地震當下，家中牆上擺滿的七龍珠、航海王模型因震動而摔落到地上毀壞的畫面，監視器也清楚地收音碎裂的聲音，讓原PO感嘆「我慢慢地聽錢落下的聲音，彷彿是你貼著我叫『輕輕』，睜開了眼睛，滿地公仔無情，誰來賠這一生好光景，完了、完了，芭比Q了」。該文曝光後，許多網友留言安慰，也有其他網友PO出自己的模型毀損狀況，互相取暖。

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▲「透工坊」不捨看到模型摔壞，決定開放免費修復的服務。（圖／翻攝透工坊臉書）



對此，臉書粉專「透工坊」發文表示，他看到模型因地震而毀損，心中只有「難過」的感覺，「如有模型玩具需修復

請不要客氣，運費您出、修復我來。不收錢。」

「透工坊」表示，修復模型僅會做個人維修紀錄，「希望大家收藏、玩玩具不要有過多負擔」，「不收費截至9/25晚間23:59。另因非全職模型職人，修復期間較長還請見諒」。

網友看完紛紛留言，「好人一生平安」、「真的做公益啊，大愛」、「感謝好人，分享一波」、「好人有好報」、「佛心」。

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