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好市多牛奶「微波變豆花」　Q嫩感饞哭眾人！內行驚：不要喝

網搜小組／鄺郁庭報導

「早上才開新的，微波一下就變豆花了，買了這麼久的牛奶，還是第一次遇到這事。」有好市多會員2日將柯克蘭鮮乳拿去微波，沒想到加熱後，竟然從液體變半固態，讓他覺得很怪，「同樣的杯子、微波爐、牛奶的份量還有時間，也沒有變這樣過，一大杯也才微波30秒，還是用中（火）溫的」，畫面引發討論。

這位網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出一段畫面，他在杯子中用湯匙撈啊撈，但舀起來的卻不是液體狀態的鮮奶，而是已經有點半凝固，彷彿豆花或奶酪的狀態。這讓原PO覺得很奇怪，因為他以前不是沒有加熱過，這次用同樣的杯子、微波爐，鮮乳份量和微波時間也都沒有變過，而且只用中度火力加熱30秒，並沒有一熱就好幾分鐘。

看到鮮奶凝固，許多網友都有點興奮，「看起來輕輕鬆鬆就能做奶酪的感覺」、「怎麼看起來有點好吃」、「什麼牌微波爐這麼強？還可以做奶酪」、「可惡……想加黑糖漿」、「是放進微波爐還是奶酪機？」但更多人也覺得不對勁，「正常的牛奶再怎麼加熱也不會是這樣」、「牛奶不可能加熱就凝固，真的奇怪。」

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▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲鮮奶微波居然出現奶酪質地，讓會員覺得很怪。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

就有人留言解惑2個可能變質的原因，提醒最好不要喝，「1、牛奶中存在的某些蛋白酶，改變了牛奶中蛋白質的結構，從而破壞了牛奶的穩定性，在加熱過程中產生變性和凝結。這樣的牛奶雖然沒過保質期，但也不建議飲用。」「2、牛奶中殘留的微生物增殖，導致牛奶的酸度發生變化，進一步破壞了牛奶的穩定性，從而出現絮狀物。總之，加熱後結塊的牛奶不建議飲用。」

還有台大動物科學技術學系的網友留言，也建議不要喝，他指出牛奶中主要蛋白質為「酪蛋白」，酪蛋白熱安定性良好，而可能造成凝膠的乳清蛋白非常少，但柯克蘭鮮奶在殺菌過程中，基本上都是超高溫短時間殺菌，不太可能因加熱產生牛奶凝膠。

接著他曝光關鍵，「而酪蛋白是對酸不安定的，當環境pH值下降時，容易造成牛奶中蛋白質開始聚集，加熱同時亦會加強聚集的現象」，不過他坦承，通常壞掉的牛奶結塊會比較糊，還有點屑屑的感覺，影片中看起來卻不太像，「雖然沒辦法隔空抓藥確定是什麼問題，但牛奶加熱完不會有這樣的現象，因此絕對建議不要喝！」

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