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逛好市多驚覺「烤雞靈魂」不見了！會員嘆1現象：收起來是對的

▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲好市多烤雞是不少會員必回購的美食。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

好市多內部熟食區賣烤雞、雞大腿的架上，原本會放一籃胡椒粉供顧客自取，卻有會員發現那一籃不見了！一名網友2日中午在「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，說他去了好市多嘉義店，發現胡椒粉收起來不給拿了，便疑惑「會不會胡椒粉也漲價了？」貼文一出，許多人則是直嘆1現象，「收起來是對的。」

這位網友文中貼出烤雞區的照片，「本來雞腿上面有胡椒粉自行拿取的，現在收起來不給拿了」，並說他去的是好市多嘉義店，最後好奇hashtag猜測「#會不會胡椒粉也漲價了？」

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▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲有會員發現，好市多不提供胡椒粉了。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文一出，不少會員也紛紛回報，「台中已經沒有很久了」、「上次去中壢店跟店員索取，店員說不提供」、「台南問了也是說不提供」、「應該是還有部分庫存還有提供，上次問店員是說，現有的發完就不會再進了」、「南崁店也沒放了」、「上次去汐止店也沒了。」

有顧客則是不禁哀號，「德國豬腳的黃芥末也不見了」、「烤雞沒胡椒粉都不好吃了QQ」、「這粉是靈魂啊啊啊啊！」不過，大部分的人都支持好市多這樣做，「很多人沒買也在給人家拿」、「貪心的人太多了……大把抓的一堆」、「連裝免費冰塊的袋子也有人抽了好幾個帶回家」、「真的該收，看到人家大把大把拿，我都懷疑人生了」、「蝦皮買一包不用2塊錢。」

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