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好市多「萬元買賓士」3配色各店限定　網傻：要圓夢了

▲▼好市多「萬元買賓士」3配色各店限定　網傻：要圓夢了。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲好市多推出要駕萬元的賓士遙控車。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

記者鄒鎮宇／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）販售商品多樣，是大人小孩空閒時購物挖寶的去處。近日，好市多推出「賓士遙控大卡車」，售價1萬399元，讓不少父母開玩笑說，之後帶孩子去賣場要繞開玩具區了。

有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」PO出好市多的新產品， 「賓士遙控大卡車」（BENZ ACTROS），且該車有黑、白、紅三種配色，每間店分配到的顏色不同，而該輛遙控車可讓孩子自駕操控，也可以由家長搖控。

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根據好市多介紹，該輛遙控車有2.4G遙控前進後退變速、兩側車門皆有安全鎖扣設計、輪胎可適應各種路面、LED車頭燈可亮起、USB接孔可播放喜歡的音樂，且限重35公斤適合3至8歲的孩童。

▲▼好市多「萬元買賓士」3配色各店限定　網傻：要圓夢了。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼許多父母表示，之後帶孩子逛好市多要避開玩具區。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼好市多「萬元買賓士」3配色各店限定　網傻：要圓夢了。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

網友看完紛紛留言，「30歲的大人可以嗎」、「昨天已在這盧超久～陷阱啊」、「昨天看到立刻把小孩帶開，太可怕了」、「這個厲害了，大人都想玩」、「我家的7歲塞的進」、「今天剛好去中壢店看到時黑色的 好帥！被我兒子看到會瘋掉」、「試駕紅色~小司機身高約122CM/體重22，很剛好，體型再大可能不建議」；此外，有買過的網友分享，該遙控車可以加裝拖板車，讓孩子開著遙控車，在田園內運送芒果，「還能載芒果+載人，為什麼不要買」。

也有人說，「預算1萬有更好的選擇唷， 反正都大陸來的」、「你人生的第一部賓士」、「終於有買得起的賓士車了」、「今天本來想帶小孩去Costco，看到這台決定暫緩行程」、「一萬多買不下手，怕玩幾天小孩又不玩了」、「這是我這輩子離賓士最近的一次」。

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