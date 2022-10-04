被爆性騷女祕書、霸凌下屬　原能會主委回應了

▲謝曉星（右）多次視察核四廠，看似認真，卻遭爆霸凌下屬。



圖文／鏡週刊

原能會主委謝曉星爆出挑祕書像選妃、性騷擾女下屬及職場飆罵霸凌同仁，讓同仁苦不堪言；除此之外，有同仁指稱，謝經常以公務名義帶女祕書外出吃飯，事後以「犒賞祕書」名義核銷特支費，就連兼課，也帶著不相干的女祕書一起去，恐怕有公器私用之嫌。

Ｄ男透露，原能會前年在台北市華山文創園區舉辦科普展，不料，謝曉星開展當天提早到場，發現女祕書正跟其他主管聊天，又情緒失控大罵：「妳是我的祕書？還是他的祕書？」謝就這樣吼罵10幾分鐘，不顧現場還有其他民眾，不但讓下屬顏面無光，也沒考量到機關形象，令人傻眼。

除了性騷、霸凌下屬，Ｄ男指出，謝曉星還常在上班期間外出偷閒，包括每週三的視訊兼課，一週至少帶女祕書出門3次，他多以公務之名，實際卻是到咖啡廳用餐、喝下午茶，甚至要祕書找人少的咖啡廳、要求同一間店不能去超過3次，事後再以「犒賞祕書」名義核銷首長特支費。

▼謝曉星上週三結束立法院備詢後，帶女祕書搭公務車至咖啡廳用餐，近5小時後才回原能會。



此外，謝曉星在中山大學兼課雖有報准、請假，但他不在辦公室授課，卻帶著女祕書搭公務車到咖啡廳視訊上課，有公器私用之嫌，也引發爭議。

本刊調查，謝曉星是台灣研究熱流、能源的知名學者，他在美國俄亥俄州立大學取得博士學位後，返國擔任國立中山大學教授、工學院院長，2016年正式入閣。當時他曾對外表示，入閣不在自己的生涯規劃內，本想婉拒，但因當時的行政院長林全大力邀約，才勉強接任，沒想到一做就是6年，算是內閣中任期最久的部會首長。

對於謝曉星的言行，原能會不少同仁都無法接受，甚至痛批他德不配位、為老不尊，也呼籲上級機關行政院能夠重視基層心聲，讓同仁回歸專業，不必再受職場性騷及霸凌。

▼謝曉星上週三結束立法院備詢後，帶女祕書搭公務車至咖啡廳用餐，近5小時後才回原能會。



針對指控，原能會主委謝曉星坦承，他面試祕書時，的確有問私人問題，但目的是為了尋覓性格合適的人，絕非「選妃」，也有告知對方可以不回答。此外，與祕書共進午餐是為了增加感情，並未強迫，也未性騷擾女下屬。他坦承因求好心切，曾2次在公開場合、10多次在辦公室責罵主管，至於選在咖啡廳視訊授課，是為了避免公器私用。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



更多鏡週刊報導

【閣員爆性騷霸凌】性騷祕書、訐譙下屬 原能會主委謝曉星遭控土皇帝

【閣員爆性騷霸凌1】直擊！女祕書服待用餐如婢女 主委關切她「身心」超尷尬

【閣員爆性騷霸凌2】3年連換9高挑長髮女祕書 他控謝曉星面試如選妃