「妳是最美風景」原能會主委性騷下屬　為這事暴怒罵哭女主任

▲原能會主委謝曉星遭控常刻意肩碰肩緊靠女下屬，讓人感覺不舒服。



圖文／鏡週刊

原能會主委謝曉星被控常用輕浮言語，及肢體接觸性騷擾女下屬，讓女下屬感覺不舒服；除此之外，謝曉星脾氣暴躁，經常為一點小事痛罵下屬，他曾在公開場合將下屬罵哭，甚至還曾用考績威脅下屬陪他唱歌，絲毫不顧及同仁顏面及機關形象，也讓下屬感覺上班有如身在地獄。

另1名原能會職員Ｃ小姐還說，謝曉星經常言語騷擾女下屬，例如，他會對女下屬說：「你好像少女喔！你是最美麗的風景！今天為什麼穿長褲？」這些乍聽像是稱讚、關心的言詞，聽在女下屬耳裡，其實很不舒服，Ｃ女表示：「身為機關首長，他說這些話真的很不得體！」

除了言語騷擾，謝還常用眼神緊盯女下屬，注視長達數分鐘，女下屬為了避免尷尬，只能假裝沒看到、刻意忽視主委的眼神，Ｃ女還指出，謝與下屬站著聊天時，完全不會保持安全距離，甚至肩碰肩站在女下屬身邊。「女生如果往旁邊跨一步，他就再緊黏上去，真的很噁心！」Ｃ女說，但因謝是最高首長，下屬擔心鐵飯碗不保，根本不敢申訴，只好默默吞忍。

▼原能會設有核安監管中心，謝曉星不時會前往視察、慰勤。



不僅性騷擾，謝曉星還被投訴情緒控管不佳，經常霸凌下屬。知情人士Ｄ先生指出，謝三不五時就會爆怒，而且不分大小事，大事如立院備詢、小事如請領快篩，他都能高分貝吼罵下屬，整層樓都聽得到他在罵人，就像家常便飯，不僅女祕書常被遷怒，紛紛求去，就連公務車司機，也換到無人可換的窘境，大家都生活在水深火熱中。

▼謝曉星（右）多次視察核四廠，看似認真，卻遭爆霸凌下屬。



Ｄ男舉例，今年8月中旬，原能會在某飯店舉辦2天1夜的主管共識營，約有10多名高階主管參加，當時人事主任為了禮遇謝曉星，特別替他安排入住升等套房，沒想到謝卻爆怒，當著大家的面狂罵這名女主任：「為什麼我跟其他人不同樓層？你故意孤立我嗎？」連其他主管也掃到颱風尾，無故被罵了一輪，聲音之大，還引來飯店人員及民眾側目，女主任委屈痛哭，隔月調職。

▼今年8月，原能會舉辦主管共識營，謝曉星遭控痛罵與會主管。



另一次共識營，喜歡唱歌的謝曉星，邀主管們餐後到飯店KTV唱歌，發現沒人點歌，又是一頓飆罵，還嗆沒點歌的人考績會很難看，Ｄ男說，謝用權勢強逼下屬同歡，大家為了考績，只好硬著頭皮假High取悅他。

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