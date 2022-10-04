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ET專訪／「真想回到槍林彈雨的刑警歲月」　侯友宜：每天有成就感

▲新北市長侯友宜專訪(非專訪新聞勿用)。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者林敬旻攝，下同）

◎採訪：崔至雲、蘇晏男
◎攝影：林敬旻、許靖騏

文／崔至雲

新北市長侯友宜曾多次提到，一生以警察為榮。而他接受《東森新媒體ETtoday》專訪時再度吐露心聲說，「如果要我重新選擇，還真想回到當刑警的歲月」，那種成就感跟快樂，每天都有機會。侯也說，刑警的歲月是他人生轉捩點，至今也抱持著「不忘初心」，努力為台灣社會奉獻。

槍林彈雨的刑警歲月　是侯友宜最想回去的時光

侯友宜談到，他的一生從基層做起，從刑警、署長、副市長、市長，但這些不是在強調他職業的不同，而是不斷的告訴自己，在每個職位上要認真做事。

他回憶當刑警的日子，「那是在槍林彈雨、沒有防彈衣的年代生存」，他看盡生死、悲歡離合、恩怨情仇，每一次任務面對各種狀況，除了堅決果斷外，還要體察所有人性，更要學會領導、管理、辦案不是一個人，是一個team（團隊），「這也跟當市長沒有兩樣」，價值沒有高低，職業都一樣重要，「你要我選擇，我還真的想回到我當刑警的歲月」。

記者問他，市長跟刑警，哪一個職位比較危險？侯說，「當然是刑警比較危險」，但兩職位說相同是相同、說不同也不同，刑警是要破案， 將歹徒繩之以法，出勤務時要用頭腦，面對瞬間的變化，除了保護同仁、保護自己，還要達成目標。但侯友宜坦承，當警察的那種成就感跟快樂，每天都有機會，當市長未必每天都有這樣的機會，但是當他看到一個城市在茁壯，也會很開心，工作就是要有熱誠以及開心，這樣才會讓你有想要往前走的動力。

「槍林彈雨過後，很開心自己還活著，但是明天來了，你會想到你昨天的命是撿回來的嗎？不會！照樣幹，那就是你的熱忱」。從侯友宜的眼神中，可以感受到他已經把當警察的熱忱轉移到市長職位上了。

▲新北市長侯友宜專訪。（圖／記者林敬旻攝）

市長當里長在做　侯友宜：我佩服我自己

「不忘初心」這是短短一小時訪談中侯友宜常講到的一句話，侯說，以前想當刑警，就是為了除暴安良；現在參選，就是不願意台灣充滿對立、衝突，希望可以讓台灣團結起來。看到近期選舉中充滿口水戰，侯友宜感嘆地表示，選舉的過程不應該這樣子的，選舉應該好好論述政見，現在反而沒有人在聽政見，這樣的選舉是不好的，而選上的人也應該好好做事，兌現對市民的承諾。

對於對手民進黨參選人林佳龍批評「把市長當里長做，格局做小了」，侯友宜回應，里長真的很重要，「市長都不一定可以把里長做好」，每天路平、燈亮、水溝、衛生都要找里長，做市長的就是要給里長最大的支持，「市長能夠當里長做，我佩服我自己，因為做里長真的不簡單；市長當作刑警做也是不簡單啦！因為每個人的價值都一樣，當你離開你的職位時一定要問自己，有沒有對得起你的職業。」

刑警的歲月成為侯友宜「人生轉捩點」

人生的轉捩點是什麼？侯友宜不假思索說，「刑警是我人生轉捩點」，他踏出社會的第一步，就是當刑警，台灣歷史的重大刑事案件都有侯友宜的身影，他說，以前一定身先士卒，絕對不會坐在辦公室等同事把人抓回來，這就是他的個性，「不逃避任何事情、勇於挑戰、全力以赴」。

侯友宜說，以前沒有衛星定位、監視器，為了要抓犯人，從一小時到一週都有等過，抓犯人的時候一定要跟團隊一起合作，才能夠完成一個任務，「這就是一個團隊，不是只有侯友宜一個人」；同樣的，這也是他四年當市長，最大的想法，他感謝團隊夥伴給他很多支持，面對這幾年疫情嚴峻，夥伴沒有怨言，力挺第一線，讓新北市政跟疫情都穩定下來，「這些都不是侯友宜的功勞，我只是他們的代表」。

▲新北市長侯友宜專訪。（圖／記者林敬旻攝）

「勇於承擔、樂於接受、全力以赴」成侯友宜座右銘

執政四年最難忘的是什麼？侯友宜再把當刑警的心路歷程拿出來分享，人生就像當刑警時一樣，「勇於承擔、樂於接受、全力以赴」，面對大小事都願意接受，遇到困難也不需要感到挫折，明天會更好、繼續努力，不開心也是要拚，那為什麼不拿出熱誠及開心的心態來接受人生的每項跳戰？

侯友宜坦言，這四年還是有很多事情沒有做好，人生沒有完美的、世界也沒有完美的，不要過於膨脹自己，不要人家誇獎就很開心，每天要反省；但當別人攻擊時也不要太難過，也要記得，自己也做了很多好事，時常鼓勵自己、不要怕，努力往前走，人生就是這麼一回事。

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