澳門特首：陸4省1市一個月內有望對澳門開放旅行團

▲疫情重創澳門博弈產業。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

澳門特首賀一誠10月1日表示，隨着大陸「4省1市」恢復赴澳旅遊電子簽注及旅行團政策有望在本月落實推行，旅客數量預期將會上升，對澳門的整體經濟一定有支撐作用，相信可以帶動不同行業提高就業率。

賀一誠在國慶酒會之後受訪指出，中央政府在9月23日公佈系列惠澳措施，支持澳門的經濟復甦，近日澳門的旅客量有所上升，昨日（9月30日）已錄得訪客量逾3萬人次。

賀一誠說，他相信，隨着恢復赴澳旅遊電子簽注及旅行團來澳政策的逐步實施，加上得益國慶長假期，訪澳旅客會上升，從而帶動旅遊業以及不同行業的復甦，拉動就業，對改善失業有正面作用。

賀一誠說提到，大陸已有3年沒有旅行團出境，澳門成為首個旅行團境外旅遊的目的地，目前各項工作正有序對接中，預計今年10月底或11月初可以實行。至於除廣東、浙江、江蘇、福建及上海「4省1市」外的赴澳旅行團，將分階段逐步落實，因應內地目前疫情狀況及動態清零的政策，其他省市的赴澳遊還需要後續的溝通。

關於與大陸通關核檢有效期放寬事宜，行政長官表示，特區政府一直在爭取，但國慶長假期人流多，疫情的防控需更加嚴謹。

至於與香港通關便利方面，澳門必須與國家保持一致的防疫措施，未來倘若內地放寬通關條件或日數，屆時澳門與香港兩地往來通關將恢復更便利，「現時每日也有近百名香港居民來澳隔離，而香港已放寬澳門居民往港無須隔離，反映兩地的往來並沒有中斷。」