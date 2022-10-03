紅牌重機擊落白牌哥！2人噴飛他斷腿　目擊者驚：都在滑手機

記者楊熾興／桃園報導

21歲陳姓男子2日深夜騎乘紅牌重機欲左轉時，與直行白牌機車騎士24歲陳姓男子發生碰撞，當下瞬間發出巨大撞擊聲響，嚇壞附近路邊的民眾，2騎士受到衝撞後翻滾倒地，造成大型重機車騎士左腳骨折、普通重機車騎士手腳擦挫傷，兩人送往醫院救治，目前狀況穩定。詳細肇事責任有待調閱相關資料進一步釐清。

▲大型重機在十字路口左轉撞上直行普通重機。（圖／中壢警分局提供）

這起車禍發生於昨晚23時55分許，騎乘大型紅牌重機車陳姓男子由桃園市中壢區延平路往平鎮方向行駛，欲左轉中美路，未禮讓由中壢區往桃園方向直行的普通重機車陳姓騎士而直接發生碰撞，當下瞬間發出巨大撞擊聲響，也嚇壞附近路邊的民眾。

▲2 騎士撞擊後均翻滾掉落路面。（圖／中壢警分局提供）

2騎士均翻滾後掉落路面，其中大型重機車騎士左腳骨折，普通重機車騎士則手腳擦挫傷，兩人送往醫院救治，目前狀況穩定。有目擊車禍現場網友則稱互撞2騎士在路邊救護時都在滑手機，可見受傷不太嚴重，但也有網友指該路因左轉會被卡住視角，超容易發生車禍。警方對雙方騎士進行酒測值為0，詳細肇事責任有待調閱相關資料進一步釐清。警方呼籲用路人應專注駕駛，注意路況並多方禮讓，以維交通安全。

▲▼普通重機車不敵大型重機受損較嚴重。（圖／中壢警分局提供）