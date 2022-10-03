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學者沈有忠：蔣萬安黃珊珊強碰廝殺　陳時中可「被動得利」

▲▼陳時中、蔣萬安、黃珊珊。（合成圖／ETtoday資料照）

▲陳時中、蔣萬安、黃珊珊。（合成圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選舉倒數54天，對於3位主要競爭者，東海大學政治系教授沈有忠分析，國民黨參選人蔣萬安與無黨籍參選人黃珊珊票源重疊，前者擁有組織優勢，後者擁有空戰優勢，至於民進黨參選人陳時中個性溫和、沒有帶來高張力，恐陷入只靠組織及藍白廝殺才能勝選的被動情境，應可透過政策辯論、與中央分進合擊主動搶票。

沈有忠今天接受《ETtoday東森新聞雲》訪問指出，蔣萬安與黃珊珊票源高度重疊，蔣萬安面對的壓力會是在中間選民這塊，以及偏藍票源可能會被黃珊珊搶走，儘管台北市的選民結構藍大於綠，但經過台北市長柯文哲執政近8年，擁有行政資源等優勢，可能讓台北市結構位移成「藍綠白」三強鼎立，因此，鞏固基本盤、開拓中間選票將是蔣最大的課題。

沈有忠指出，蔣萬安近日與新北市長侯友宜合體，有助於他開拓中間選票，因為侯過去一直標榜市政優先，對於國民黨、深藍議題比較沒有附和，這種「不沾鍋」的形象讓他擁有比較多中間選民支持。

至於黃珊珊，沈有忠直指，黃珊珊的危機是，相較藍綠參選人，她在台北市比較沒有組織票，就算掛無黨籍參選，又有來自柯文哲的奧援，但台灣民眾黨在台北連1席立委都沒有，又是1人政黨，不僅「柯粉」難100％轉移，在組織方面也較弱勢，且地方基層選舉比的是組織動員力，需要強力的政黨認同，無論藍綠陣營操作棄保，黃珊珊都有可能像1994年的黃大洲一樣被「棄保」掉。

沈有忠說，黃珊珊有聲量、有話題性，她的優勢是空戰，但這也有潛在隱憂，例如近期選舉話題跑到新竹市，主要聲量都集中在台灣民眾黨新竹市長參選人高虹安，當話題離開了台北市，不管跑到哪個地方都對黃珊珊不利。

此外，對於陳時中，沈有忠表示，陳的危機是個人魄力面，他的個性溫和、發言一直「溫溫的」沒有高張力，不太會煽動群眾，激發不出選民的熱情，對深綠來說不夠熱情，對淺綠來說，陳時中不是網紅或年輕人，幾乎沒有吸引年輕選票的特質，與過去民進黨候選人透過熱情催出團結選票的狀況相當，另陳的競選團隊近期頻頻出包，包括馬桶宣傳片、吃美食相片被質疑盜圖，加上近期資深媒體人周玉蔻對其有「非常大的殺傷力」，也是潛在風險。

沈有忠說，陳時中有兩種戰法：第一是被動作戰，憑藉民進黨的組織票，加上藍白陣營兩邊強碰廝殺，他得利出線的機會越高；第二則是化被動為主動，讓選舉回歸政策辯論，提出具體的政策牛肉，並憑藉民進黨中央執政的優勢，應可跟中央分進合擊，不要讓政策訴求被其他新聞蓋過去。

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關鍵字：

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