公費流感疫苗開打　黃偉哲捲袖接種籲踴躍施打擁有保護力

▲台南市衛生局舉辦「2022年流感疫苗開打宣導」記者會，市長黃偉哲現場接種流感疫苗，並呼籲市民1日起前往衛生所或合約院所施打流感疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

每年秋冬之際為流感好發時期，為提醒台南市民對抗流感，提升自我保護力，台南市衛生局1日於學甲區衛生所前，舉辦「2022年流感疫苗開打宣導」記者會，市長黃偉哲現場接種流感疫苗，並呼籲市民1日起前往台南市37區衛生所或合約院所施打流感疫苗，以保護自身及家人健康。

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市長黃偉哲現場捲起袖子接種流感疫苗，大讚護理人員技術很好，打針一點也不痛。今年公費流感疫苗於10月1日開始施打，同時也不要忘記COVID-19疫苗也持續在施打中，市府非常重視市民朋友的健康，希望符合資格的市民朋友都能捲起袖子踴躍接種，擁有對抗病毒的保護力。同時也宣導市府為照顧長者，發放重陽敬老金、健保補助金、防疫津貼等補助，家中有5歲以下幼童再加發1000元補貼，65歲以上的市民朋友可以查閱帳戶是否已經入帳，或者可以向區公所查詢是否符合領取資格。

此外，流感疫苗可與COVID-19疫苗同時接種，也可以間隔任何時段接種；COVID-19確診者只要解除隔離，沒有急性症狀，經醫師評估即可接種流感疫苗。

衛生局長許以霖提醒市民，COVID-19疫情逐漸趨緩，後疫情時代的大家對於防疫的觀念也漸漸鬆懈，透過飛沫傳播的流感容易在未正確配戴口罩、勤洗手的情況下傳播，透過施打流感疫苗除了可以增加自身對流感的保護力之外，也能減低家人朋友被傳染的風險。除了施打疫苗，藉由COVID-19疫情養成的勤洗手、戴口罩等習慣也應繼續維持，將流感傳播的風險降至最低。

今年公費流感疫苗施打第一階段於10/1開打，施打對象為：滿6個月以上至國小入學前幼兒；國小、國中、高中、高職、五專1至3年級學生；高風險慢性病人；罕見疾病患者；重大傷病患者；孕婦及6個月內嬰兒之父母；幼兒園托育人員及托育機構專業人員；安養、養護、長期照顧（服務）等機構之受照顧者及所屬工作人員；醫事及衛生等單位之防疫相關人員；禽畜養殖等相關行業工作人員、動物園工作人員及動物防疫人員。第二階段於11月1日開打，實施對象為50歲以上成人，請符合公費對象的市民踴躍前往37區衛生所及合約院所施打(查詢網址：https://reurl.cc/NRM1Vq )。