流感季到了恐與新冠疫情雙夾殺？　疫情中區指揮官給答案

記者游瓊華／台中報導

公費流感疫苗於今(10/1)日開打，台中各地打氣相當熱。外界擔心，流感季節到來恐與新冠疫情雙夾殺台灣民眾。對此，中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長、衞福部傳染病防治醫療網中區指揮官黃高彬表示，目前台灣新冠疫情高峰已過，且根據研究，流感疫苗打越好的國家，新冠疫情也較不嚴重，民眾不必過於恐慌。

▲公費流感疫苗於今日開打，台中各地打氣相當熱。（圖／記者游瓊華攝）



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▲台中市衛生局長曾梓展到中西區衛生所視察，也捲袖率先接種。（圖／記者游瓊華攝）



10月1日公費流感疫苗開打，台中市衛生局長曾梓展到中西區衛生所視察，也捲袖率先接種。曾梓展表示，今年市府備好76萬多劑流感疫苗，今年第一階段公費流感疫苗實施對象為65歲以上長者；高風險慢性病人、BMI≧30、罕見疾病患者及重大傷病患者；孕婦及6個月內孕婦之父母；醫事及衛生防疫相關人員；滿6個月以上至五專三年級以下學生；幼兒園托育人員及托育機構人員；禽畜相關及動物防疫相關人員。而50歲至64歲無高風險慢性病成人則預計於11月1日開打。

▲中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長、衞福部傳染病防治醫療網中區指揮官黃高彬直言，疫情高峰已經過去，預計10月底疫情會下降 。（圖／記者游瓊華攝）

今天陪同曾梓展視察的還有中區指揮官黃高彬，黃高彬指出，新冠疫情高峰已經過去，現在進入高原期，幾周後就會下降，而10月13日之後國門大開，疫情可能會有小幅波動，但因為國內約有1000萬人染疫，且多數人已經施打疫苗，不至於會有高峰出現，對社會衝擊也不會太高。

至於民眾疑惑，新冠疫苗及流感疫苗可否同時接種？黃高彬指出，新冠疫苗大多數是mRA疫苗，流感是次單位疫苗，兩者完全不同。過去不同施打是因為擔心接種後若有副作用，會不知道是何種疫苗引起，但現在一年多過去，已經釐清不會有上述情形，因此開放可同時施打。