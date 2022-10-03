轟矢板明夫「吃共產黨奶水長大」　蔡正元同意公開辯論

▲國民黨前立委蔡正元。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／綜合報導

國民黨前立委蔡正元日前砲轟日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫「真的吃共產黨奶水長大的人，中國人再怎麼以德報怨養日本人，終歸還不如養一條狗」。對此，矢板明夫回應，「我小時候的確曾經在中國生活過。共產黨作為統治者，它帶給我們的，只有貧困、謊言、互相猜忌和洗腦教育」，並邀請公開辯論，而蔡正元也在3日表示接受戰帖。

矢板明夫近日為日本不承認高端道歉，引來蔡正元不滿，嗆他是假日本人，「祖父是侵略中國的日本關東軍，1945年被蘇聯紅軍擊潰死在西伯利亞，祖母改嫁給中國人，並隨國民黨政府撤退來台，改嫁時將年幼的矢板明夫的父親送給姓荊的中國人養育，成了中國人的養子，矢板明夫就有了中國的荊姓，也有了中國的國籍」、「整天在台灣鼓吹親日反中，其實矢板明夫原名荊濤，是不折不扣的中國人，更是吃共產黨奶水長大的中國人」。

矢板明夫說，「共產黨作為統治者，它帶給我們的，只有貧困、謊言、互相猜忌和洗腦教育。如果我小時候就生活在日本，一定有更幸福的童年」、「我的想法、意見也不一定成熟，既然蔡前立委經常在台灣替對岸政權說話，說中國怎麼怎麼好，那麼，不妨找一個機會，公開辯論一下，如何？」

對此，蔡正元也在今同意辯論，並要求矢板明夫先確認幾件事，首先，華視每一集付矢板明夫多少主持價碼？是以主持人的身分邀請嗎？第二，矢板明夫的父親領過中國天津市政協的待遇沒有？領了幾年？第三，矢板明夫的父親是不是中國人的養子？矢板明夫是不是中國人的養孫子？現在還有沒有收養關係？第四、矢板明夫的母親是不是中國人？親祖母是不是中國人？第五，矢板明夫在台灣有沒有日本的特務職責？第六，矢板明夫到底在中國大陸總共住了幾年？10年？25年？都在做些什麼事？有沒有替日本或美國特務機關做過事？

蔡正元說，等到上述都確定後，就可以討論辯論主題，以及公平的辯論規則，辯論必須現場實況轉播，請矢板明夫提出辯論題目，「蔡正元接受戰帖」。