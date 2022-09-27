妻偷吃生1女　他10年後收小王通知「孩子是我的」！1原因輸了

記者黃翊婷／綜合報導

阿強（化名）2013年5月與妻子離婚，去年1月突然收到小偉（化名）聯繫，得知女兒其實是妻子與小偉所生，氣得向兩人提告求償100萬元，後來又對女方撤告，改為只對小偉求償60萬元。然而，台南地院法官認為，兩人發生性關係當下，小偉並不知道女方仍未離婚，加上阿強沒有舉證證明，最終裁定駁回告訴，全案仍可上訴。

▲阿強經小偉告知，才知道前妻給自己戴了綠帽。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso，與本文當事人無關。）

阿強在判決書中主張，2007年結婚之後，妻子在2011年生下女兒，後來夫妻倆於2013年5月間離婚；然而，他在去年1月間突然收到小偉聯繫，對方聲稱經DNA檢測確認他才是孩子的生父，這才知道自己被戴綠帽，氣得向兩人提告求償100萬元，訴狀送達之後，他又決定對前妻撤告，改為僅對小偉提告求償60萬元。

對於和人妻發生性關係並生下1女，小偉並不爭執，但他強調，當時不知道女方還有婚姻關係，「她告訴我離婚了」。阿強的前妻也到庭證稱，與小偉發生性關係時，對方知道她已經結婚，「但我告訴他我離婚了，因為當時我已經要跟阿強離婚了。」

台南地院法官認為，經相關單位檢驗，阿強的女兒與小偉「不排除為一親等直系親緣關係之機率是99％」，可見阿強主張前妻是在婚姻關係存續期間出軌一事為真實。

法官接著指出，雖然可以確認阿強前妻是在婚姻關係存續期間與小偉發生性關係，但阿強未能舉證證明小偉當時在主觀上知悉女方是有配偶之人，縱有客觀侵權事實，卻欠缺主觀可歸責要件，所以也無從對此請求賠償，最終裁定駁回告訴，全案仍可上訴。