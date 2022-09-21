不爽滿月兒長得像岳父　狠爸「封口打到骨折」下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

台南28歲謝姓男子不滿剛滿月的兒子長得像岳父，加上與妻子發生爭吵，竟遷怒孩子，不僅用拳頭擊打，還以膠帶封口，導致孩子肋骨骨折、肝臟裂傷、心肌挫傷。雖然辯護人認為謝男往後面對兒子必然充滿自責、懊悔的心情，無疑就是最大的懲罰，希望能酌情減刑；但台南地院法官強調，他的行為並無可憫之處，最終依成年人故意對兒童犯重傷未遂罪判處2年10個月有期徒刑。

▲謝男用拳頭擊打剛滿月的兒子。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中指出，謝男與妻子平時相處不睦，對有債務糾紛的岳父也感到十分不滿，今年3月兒子出生，他卻因為孩子長得像岳父，竟多次出手捏打，甚至用拳頭擊打胸腹部、膠帶封口、猛搖身體等等，導致孩子右側第三肋骨骨折、肝臟裂傷、心肌挫傷。

謝妻無力保護孩子，偷偷用手機拍下丈夫施暴的影片並向母親求救。台南警方接獲報案，立即派出2名警員前往處理，抵達現場時發現孩子胸口有明顯挫瘀傷，於是立即呼叫救護車將孩子送往醫院，所幸經住院治療後，傷勢已逐漸好轉，沒有達到重大不治或難治之程度。

謝男的辯護人表示，謝男過去沒有前科，是家中的經濟支柱，妻子沒有工作卻在今年初擅自向朋友借款，之後無力償還，他只好賣掉車子還債，沒想到後來他又發現妻子與不明男子聊天，案發當天因為與妻子吵過架，一時情緒失控才會遷怒小孩，他在偵審程序時多次表達懊悔之意，往後面對孩子必然也會充滿自責、懊悔的心情，這無疑已經是最大的懲罰了，因此希望法官能酌情減刑。

不過，台南地院法官認為，謝男明知孩子出生僅30天，身體結構仍在發育之初，相當脆弱，卻因為個人情緒控管不佳，將孩子當成出氣筒，恣意施以凌虐導致孩子遍體鱗傷，甚至以膠帶封口防止哭聲太大，行為泯滅良心，惡性重大，並無可憫之處，最終依成年人故意對兒童犯重傷未遂罪判處2年10個月有期徒刑，全案仍可上訴。

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