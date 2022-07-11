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社會 社會焦點 保障人權

衰男欠8萬遭性虐30小時　喝尿奶茶吃抹屎吐司！9惡煞結局曝

記者黃翊婷／綜合報導

李姓男子與其他8名同夥組成討債集團，在台南地區以麻糬工廠為據點，多次指揮成員實施暴力討債，其中一名受害人阿賢（化名）欠債8萬元，因未按期給利息，竟遭性虐待長達30小時（2次合計），包含逼喝尿液奶茶、布丁灌腸再抹吐司吃掉等等。台南地院日前依加重強制性交、傷害、指揮犯罪組織等罪，判李男16年有期徒刑，其餘共犯各判8年2個月不等的刑期，全案仍可上訴。

▲▼南韓首爾一名20歲出頭男子，慘遭2名高中時期的同學虐待監禁致死。（示意圖／CFP）

▲阿賢因欠款遭到李男等人性虐待。（示意圖／CFP，與本案當事人無關）

判決書中指出，阿賢2020年3月初向王姓男子借款3萬元，因為沒有支付第2次利息，李男等人找到他之後先是痛打一頓，接著將他載回麻糬工廠並關進地下室，「他們問我有沒有性侵一對雙胞胎姊妹，我說沒有，他們不爽就把我押到高雄路竹。」

阿賢接著說，被帶到高雄路竹某建築物的2樓之後，李男等人要求他把褲子脫下來，然後跪著、屁股抬高，再用漏斗塞肛門灌入潤滑液，「他們把CO2鋼瓶塞到我的肛門內，我沒有同意他們這樣做，我當時會配合是想要保命，因為他們很多人，我擔心性命不保，我害怕，不敢反抗」，此外，他還遭硬塞高爾夫球，因為實在太痛了，一度忍不住慘叫痛哭。

阿賢提到，李男等人的手段很多，另一次自己私自花掉5萬元工程款，遭帶到刑堂毆打，他們用吸管吸布丁，再塞到他的肛門內，一共灌了3次，接著要求他把布丁拉出來，抹到吐司上吃掉，還要求喝掉含有尿液的奶茶，「他們用棉花棒沾綠油精塗在我的生殖器，要我自慰，其他人都在旁邊看，有一次李男短暫離開2、3個小時，回來後要我穿上女性內褲，另外2人拿橡皮筋彈我的生殖器，或用打火機燒吸管再滴到我的右手臂、把蚊香磨成粉當香菸吸等等。發生順序可能沒有很正確，但一定是發生在我身上的事情，我無法忘記。」

對於上述指控，李男辯稱，之所以會這樣做是因為阿賢性侵朋友王男的姊妹，還騙錢不還，他的確曾試圖將高爾夫球塞入阿賢肛門，但沒有全部塞入；至於灌腸的部分，那是因為阿賢把鈔票藏在肛門裡，導致身體不舒服，大家才想出這個方法幫忙取出，一切都有經過當事人同意。

不過，李男的同夥出庭證稱目睹性虐過程，加上檢警在搜查時查扣的凌虐影片、成員聊天紀錄等證據，發現他們曾透過臉書傳送阿賢被逼全裸自慰的不雅照片，甚至語帶嘲諷，互傳「哈哈哈，打了40幾分鐘」、「他打不出來的」、「他需要（雞圖案）」等訊息。

台南地院法官經勘驗證據及證人的證詞之後，認定李男等人犯罪事實明確，依加重強制性交、傷害、指揮犯罪組織等罪，判處李男16年有期徒刑，其他8名共犯則分別被判處8年2個月不等的刑期，全案仍可上訴。

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