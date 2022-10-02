義民爺文化祭！新北已實現5座哈客館　侯友宜承諾再增5館

▲新北市客家義民爺文化祭由市長侯友宜擔任主祭官。（圖／新北市客家局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「111年新北市客家義民爺文化祭」今（2日）於市民廣場舉辦，由市長侯友宜擔任主祭官，和客委會主委楊長鎮等正獻官行三獻禮，虔誠恭讀祝禱文祈求國泰民安、風調雨順。侯友宜表示，4年前就任新北市長承諾任內興建4座哈客館已達標，甚至還多了1座，未來將再增加5座哈客館。

客家局表示，去年義民祭受新冠疫情影響縮小規模，今年整合線上及實體活動擴大辦理，新北市客家義民爺文化祭以「義起尞新北」作為活動主軸，1日先赴新竹縣新埔枋寮義民廟恭迎義民爺聖駕到新北市安座，2日則有祭祀大典、客家鄉親挑擔奉飯等重要傳統儀式。

今年挑擔奉飯儀式，首次邀來警察局警犬隊、消防局搜救犬隊、惠光導盲犬學校及50組毛寶貝家庭加入踩街行列。祭祀大典更突破時空限制，邀請西班牙、越南、泰國、南非等10個海外客家社團以直播方式參加祭典，並一同獻唱《老山歌》、《來去新北市》及《平板山歌》等客家新編組曲，祈禱鄉親平安世界和平。

客家局說，從6月至10月陸續舉辦線上「毛寶貝義家親」兒童著色比賽、「義起閱新北·發現HAKKA」樂活徵件、「義起唱新北」靚歌分享、「義起聚新北」國際視訊直播等系列活動，邀請大家參與客家盛會，體現新北客家傳統與美學風貌。

【更多新聞】

►酒友誆「我有槍」搶理髮店 他還幫指收銀機位置成共犯下場曝

►拉女班長看A片打手槍！國小導師慘遭解聘 3年後法官判他無罪

►校慶80週年！大鵬國小全新操場啟用 師生票選跑道配色愛運動

►2度患癌考驗+雙腿截肢 新北市圖故事媽媽樂觀傳遞正能量