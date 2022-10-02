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小人國英文名為何叫「Window On China」　原因網驚呆：長知識了

▲▼小人國的英文名字引起討論。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）

▲小人國的英文名字引起討論。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）

記者柯振中／綜合報導

桃園龍潭的「小人國主題樂園」遊樂設施多樣化，是家長們溜小孩的好去處。不過，一名網友日前開車在路上，看見路邊的標示牌，其中「小人國」的英文寫著「Window On China」，讓他感到十分不解。而貼文曝光後，也有內行人留言回應，揭露其中的原因。

這名網友在臉書社團「路上觀察學院」張貼照片，表達心中的疑惑，不曉得為何「小人國」的英文名字是「Window On China」，「救救英文不好的我。」

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這張照片在網路上引起討論，「他一直是這個名字，住附近路過。一開始知道的時候，只覺得完全無法聯想」、「覺得這英文有問題的人，只是沒有用腦想過背可能有這樣設定的意義，畢竟不是單純錯字嘛」、「一直都這個名字捏，從來沒改過。」

此外，也有內行人解釋，小人國剛開始時，只有中國的造景，所以命名為Window On China（中國之窗），後來陸續添加了世界各國的造景，目前的英文名稱則改成Window On World（世界之窗），不過這種政府告示牌不太容易改動，因此沿用至今。

▲▼小人國的英文名字引起討論。（翻攝臉書／小人國）

▲小人國的英文名字並非第一次掀起討論，官方曾為此解答。（翻攝臉書／小人國）

眾人看完這項解釋，忍不住留言驚嘆，「學習了」、「大開眼界」、「長知識」、「小人國外交部長」、「小人國總統，投你一票」、「你是小人國的歷史學者吶！」

事實上，這個問題並非第一次被問及，小人國的官方也曾回應，園區剛開始開幕時，是以具有大中華區文化、歷史意涵的景觀建築為主，以「一眼望盡五千年華夏文物，半日遨遊十萬里大好河山」為概念，公開徵集英文名字，最後由「Window On China」勝出。

小人國提到，隨著樂園的擴展，迷你世界當中，已經囊括了五大主題區，擁有超過百座的迷你景觀建築，成為老少咸宜的親子旅遊首選，也十分歡迎再來造訪。

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