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衝日本自由行！醫遇到這狀況「非常震驚」　台人有2點要注意

▲▼大阪旅遊，日本旅遊，日本自由行，心齋橋，日本街道示意圖，赴日遊客示意圖。（圖／記者蔡玟君攝）

▲想衝日本自由行，就怕語言溝通有困難。（示意圖／記者蔡玟君攝）

網搜小組／劉維榛報導

赴日本旅行40天，並在8月返國的台大感染科前醫師林氏璧指出，後疫情時代去日本自由行，有一狀況讓他感到震驚，像是他入住銀座飯店，明明是與國際接軌的城市，但櫃台人員不會說英文；還有台人如果在當地染疫，就怕溝通上也會卡關，「可能也要先做好功課。」

旅日達人林氏璧在粉專《日本自助旅遊中毒者》表示，最近看到有網友討論赴日本自由行話題，像是「完全不會日文（也許英文也很爛），到日本（或東京）自助旅行沒有問題嗎？」

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林氏璧直言，以疫情前來說，只要去的是大城市，溝通是大致上沒問題，畢竟很多店家會有講中文的店員，「東京的話完全沒問題，一句話都不用說，也根本不太需要說，到處都是漢字和地圖，其實會說英文的日本朋友也越來越多了。」

轉眼2至3年過去，如今變成「後疫情時代」，日本也宣布10月11日開放自由行，而台灣入境「0+7」也預計13日上路。對此，才剛從日本玩回來的林氏璧分享這趟遇到的震驚狀況，「有兩點我想提醒大家注意。」

首先，林氏璧7月底入住銀座MUJI HOTEL時，有先致電給櫃檯人員，怎料用英文交談當下一陣尷尬，原來對方不會講英文，「我只好開始用我的蹩腳日文溝通。」所幸，事後在櫃檯遇到一位台灣工作人員，「我和她確認，她說櫃檯一個會講英文的人員都沒有。」

對此，林氏璧直言，2年多來觀光客消失，飯店不要求人員的英文能力，這點可以理解，當時7月底日本國門屬於部份開放的狀態，尤其銀座是與國際接軌的地方，「我非常震驚，我相信10月11日開國後，各行業應該會陸續再增加會講英文中文的工作人員...但要恢復到疫情前的水準，也許還需要點時間吧。」

第2點要更加注意，若台人在日本染疫的話，林氏璧擔心直呼，需要就醫的話，會不會遇到語言的障礙，「要能找到溝通無礙可以接外國人的醫療單位，或是要借助有些線上翻譯的服務，這些可能也要先做好功課。」

文章曝光後，有台人也分享，「以我個人3年多日本居住經驗，觀光客相關的只有兩件事比較需要日文能力『1.醫院、2.車禍』，但現在大的保險公司都有翻譯服務了，憑我十幾年前就日檢一級，住院還是邊查邊聽／講，醫生是可以講一點英文，護士真的不可能，就...我也不知道怎麼辦。」

其他網友則熱議，「因為會說英文或是中文的都是派遣居多，疫情衝擊直接砍掉全部派遣人員的地方很多，大家不是換工作就是回國了」、「疫情以前，藥妝店、電器店等，很多中國打工的華人」、「不會日語至少要會做功課，自助旅行就是靠著自己才能成長」。

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