　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「高雄最大蛇頭」起底！拐200台人賣到柬埔寨　鄰：全家都不正常

圖、文／CTWANT

國人赴柬埔寨遭軟禁虐待案件層出不窮，而各地警局針對相關案件深入調查，發現多數線索都指向綽號「羽安」的34歲劉姓男子，他以娛樂公司為掩護多個人蛇集團，更隔空遙控在台組織成員活動，從今年3月起騙了超過200人到柬埔寨當「豬仔」，此消息早已傳回劉男老家，其老家鄰居皆難以置信，直說他「沒這個頭腦」，且其「全家沒一個正常」，希望檢警能將他繩之以法，別再有其他人受騙． 

國人赴柬埔寨遭騙案件頻傳，警方每日在機場巡邏關心，幕後「蛇王」劉姓男子隔空遙控，至今仍有民眾赴柬。（圖／李宗明攝）

▲國人赴柬埔寨遭騙案件頻傳，警方每日在機場巡邏關心，幕後「蛇王」劉姓男子隔空遙控，至今仍有民眾赴柬。（圖／CTWANT提供，下同）

9月14日上午，本刊抵達高雄市三民區某處位於巷弄內的社區，該區環境清幽謐靜，社區門口就是一個綠意盎然的小公園，許多老人和孩子在此散步嬉鬧，整體氣氛溫馨恬淡，難以相信有一個「賣人不眨眼」的蛇王在此成長。

高雄市34歲劉姓男子遭控以娛樂公司為掩護經營人蛇集團，從今年3月起騙了超過200人到柬埔寨當「豬仔」。（圖／翻攝畫面）

▲高雄市34歲劉姓男子遭控以娛樂公司為掩護經營人蛇集團，從今年3月起騙了超過200人到柬埔寨當「豬仔」。

本刊向社區警衛表達來意，希望能採訪劉男一家後，警衛瞬間神情緊張、臉色大變，與樓上住戶稍作溝通後便不斷驅趕記者，並不願透露任何相關資訊，僅稱「事情鬧得這麼大」、「警察都來過了」，記者想留下聯絡方式方便劉男家人聯繫，也立刻遭到警衛拒絕。

附近鄰居聽聞記者身分後倒是知無不言，他們對這個刺龍刺鳳的「小孩」記憶頗深，老住戶表示，劉男跟著母親在此社區長大，許多人以為他只是不學好、不肯腳踏實地，總在外小偷小摸、打打鬧鬧，直到警方找上門，才知道劉男在外作惡甚多。

「他媽媽也是晚上上班，全家沒一個正常的。」鄰居表示，劉男的童年並不美滿，其父親早已不知去向，目前則有另名男子與劉母同居作伴，由於劉母是在風月場所「討賺」，劉男與弟弟的生活則由阿嬤負責，養成兄弟倆的獨立個性外，劉男也因無人管束而時常在外廝混，進而「鬧出人命」步入禮堂。

本刊調查，劉男15歲便與前妻結婚，這段婚姻持續不到5年便告吹，2人的孩子則由前妻撫養，而提早完成人生大事並未讓他學會成長，他21歲就當車手被抓，此後改到萊爾富擔任店員，但他任職不到半個月便與劉姓店長爆發口角糾紛，劉男為了報復店長，竟找來黃姓友人「假搶劫真取財」，得手8199元，犯行在警方介入後迅速曝光，他也遭判11個月有期徒刑。 

 劉男的事蹟已在他所居住的社區傳開，當地住戶議論紛紛，警衛則拒絕記者入內採訪。（圖／劉耿豪攝）

▲劉男的事蹟已在他所居住的社區傳開，當地住戶議論紛紛，警衛則拒絕記者入內採訪。

而劉男出獄後越發「走鐘」，他又「重操舊業」當起車手，在家中吸食安非他命遭逮，還曾將撿到的手機拿去賣而遭處1萬3000元罰金，更在離婚後竊取前妻價值52萬元的鑽戒與黃金，並立刻將得手贓物拿到當鋪典當，他進出監獄和警局宛如在走自家廚房。

鄰居表示，由於劉男行為脫序，劉母5、6年前將他逐出家門，他在無處可去之下，只好到日本幫阿嬤打理風俗產業，此後鄰居便少見他回台，僅偶爾見到他帶著新女友出雙入對，再次聽到其消息，便是警方找上門調查，但附近住戶始終對其首腦身分感到質疑。

「我們都認為他只是個跟隨的，他沒這個頭腦當首領啦。」鄰居說，劉男確實有些許小聰明，且對鄰居長輩都甜言蜜語、巧舌如簧，但他心思並不縝密，難以想出周全計畫騙近千人赴柬，希望檢警調查清楚，也盼劉男能早日被繩之以法，別再有其他人受騙外，「主要是希望他還年輕，早點被抓早點重新開始，以後別再走這條歹路了。」

延伸閱讀
最大蛇頭起底2／極樂片公開！赴柬埔寨被害轉加害　為尋歡狠騙髮小不手軟
大成火力全開1／黃小玉飆漲新台幣暴貶「雙重壓力破表」　韓家宇預告2023爆發
專訪　正跟負的迴圈　孫協志（上）／我不認為我是適合走演藝圈的…… 

 

►隨時喝到現泡茶！鍋寶「茶水分離瓶」2入699元

ET快訊
烏軍把倒地俄兵炸到「蒸發」！16秒火爆直擊　挨轟不人道
劉雨柔宣布離婚第5天吐心聲！　愛不只是得到「更大成份是付出」
秋老虎明起3天最兇37℃　下週三高溫掉10度
感覺有事！女星半夜震撼宣布「不拍八點檔」　外景節目也拒接
快訊／普丁併吞烏克蘭4州　美宣布對俄實施嚴厲新制裁
利空不散！美股重挫500點　台積電ADR跌1.04%

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「柬埔寨豬仔」極樂片公開！被害轉加害　為尋歡狠騙髮小不手軟

狼師遭控對女學生摸背摟腰　還嗆「揪輸贏」

「高雄最大蛇頭」起底！拐200台人賣到柬埔寨　鄰：全家都不正常

林秉樞私行拘禁高嘉瑜竟無罪！　律師揭「這2點」是判刑關鍵

林秉樞恐只須入獄14天！拘禁高嘉瑜竟無罪　法官：家暴案都判太輕

新竹縣鄉長參選人「涉現金買票」　涉案3人遭聲押禁見

她第一次滾床羞拿棉被遮臉　聽到相機聲嚇壞「慘遇學長版李宗瑞」

16歲少女無照跑山北宜遭輾殞命　「抖音粉絲數暴增」悼念

快訊／新北傳槍響！毒蟲拒檢開車撞民眾　警對空鳴槍

16歲女「借車跑山」慘死北宜！生前IG貼文曝光　網友要他出來面對

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

王思佳再酸綠茶婊「手段要加油」　提示「她剛走」小S吃瓜：歡迎賴薇如

張智霖欠袁詠儀婚禮「隔21年圓夢」　告白她：無與倫比的美麗..全場哭爆！

「我快中風了」女半路攔車　警火速開道5分鐘送醫！

《小女子》上演楚門的世界　金高銀「殺瘋了」對槓大BOSS

幫友慶生陌生人超配合！氣氛嗨翻如「粉絲見面會」

龍華科大迎新嘴對嘴傳水　30秒超噁畫面曝光！

黃鐙輝認「打小孩」：真的有效啦！　兒上小學複製同儕「就變8+9了！」

Makiyo瘦回45KG才辦婚禮　轉頭看老公：旁邊是你齁

三重警爆打路人錄音檔曝光！　無辜男提告：活下來已是萬幸

「柬埔寨豬仔」極樂片公開！被害轉加害　為尋歡狠騙髮小不手軟

狼師遭控對女學生摸背摟腰　還嗆「揪輸贏」

「高雄最大蛇頭」起底！拐200台人賣到柬埔寨　鄰：全家都不正常

林秉樞私行拘禁高嘉瑜竟無罪！　律師揭「這2點」是判刑關鍵

林秉樞恐只須入獄14天！拘禁高嘉瑜竟無罪　法官：家暴案都判太輕

新竹縣鄉長參選人「涉現金買票」　涉案3人遭聲押禁見

她第一次滾床羞拿棉被遮臉　聽到相機聲嚇壞「慘遇學長版李宗瑞」

16歲少女無照跑山北宜遭輾殞命　「抖音粉絲數暴增」悼念

快訊／新北傳槍響！毒蟲拒檢開車撞民眾　警對空鳴槍

16歲女「借車跑山」慘死北宜！生前IG貼文曝光　網友要他出來面對

「柬埔寨豬仔」極樂片公開！被害轉加害　為尋歡狠騙髮小不手軟

劉雨柔宣布離婚第5天吐心聲！　愛不只是得到「更大成份是付出」

約會前長痘好困擾？皮膚科醫師教「爆痘急救4步驟」　各種痘都適用

狼師遭控對女學生摸背摟腰　還嗆「揪輸贏」

「高雄最大蛇頭」起底！拐200台人賣到柬埔寨　鄰：全家都不正常

魚丁糸終於「搶回蘇打綠團名」！　花2年取商標權...網哭：歡迎回家

貿協攜手三大熟手引路西、北部非洲　130家業者擠爆會場

美式買1送1！各大超商通路「國際咖啡日優惠」快收　拿鐵也買2送2

北韓今早又射彈！　朝日本海方向「距離高度不明」

以為是腳痛就醫…竟罹患急性白血病！　22歲女偶像停工緊急住院

校園遇「神祕生物」趴趴走　妹子見真面目喊：可以養嗎

社會熱門新聞

16歲女借車騎亡　網怒要揪借車男

即／16歲少女騎車上北宜…自摔後遭水泥車輾斃

16歲少女跑山北宜殞命　「抖音粉絲暴增」悼念

少女練壓車命喪北宜　生前這句話竟一語成讖

獨／三重警爆打路人81秒音檔曝！狂吼三字經15次

港女來台念書獨自進龍山寺　陳屍女廁3小時

「19歲港女龍山寺詭亡」民俗專家見1點嘆：犯了重罪

外配霸占透天厝「5間改11房」　爽當二房東

人妻拍海量鹹濕照！工程師夫見「手機定位在摩鐵」綠炸

她滾床害羞遮臉　聽到相機聲嚇壞

施暴高嘉瑜將宣判　林秉樞獸行全紀錄

北宜重機自殺式騎法逆向過彎！2騎士遭擊落

富家子被控耳機　收判決書陳屍百貨

快訊／新北傳槍響！毒蟲開車撞民眾

更多熱門

相關新聞

「柬埔寨豬仔」極樂片公開！　為尋歡狠騙髮小

「柬埔寨豬仔」極樂片公開！　為尋歡狠騙髮小

台灣人遭誘騙到柬埔寨的案件從今年3月開始頻傳，根據9月初的統計，至今已有561人報案，並救回123人，黑數則難以計算。檢警發現，綽號「羽安」的劉男操控人蛇集團欺騙國人，更利用人性弱點將被害人轉化成加害人，「一手蘿蔔一手鞭」讓他們抓交替，表現好的還能被帶到夜店酒店尋歡，返台時再偽裝成被害人，增添警方辦案難度。

癌末女服大麻二酚　腫瘤竟消失

癌末女服大麻二酚　腫瘤竟消失

她供讀書生一子　男友岳母：新娘不是妳

她供讀書生一子　男友岳母：新娘不是妳

6星座「桃花旺、好運強」！專家：一路旺到年底

6星座「桃花旺、好運強」！專家：一路旺到年底

想生第2胎女兒鬧脾氣　竟是大嫂洗腦：妳會被丟掉

想生第2胎女兒鬧脾氣　竟是大嫂洗腦：妳會被丟掉

關鍵字：

周刊王柬埔寨詐騙

讀者迴響

熱門新聞

吃到飽內行人不碰這2種　他揭內幕：員工也不吃

妹坐月子！她直擊「老公偷喝乳汁」手伸褲檔裡抖動　

癌末女服大麻二酚　腫瘤竟消失

16歲女借車騎亡　網怒要揪借車男

瑀熙砸595萬入手保時捷911　才買半年「後悔喊賣」

最不適合當夫妻的星座CP！

6星座「桃花旺、好運強」！專家：一路旺到年底

男搭飛機「死在座位上」　老婆面前身亡

快訊／俄羅斯併烏克蘭4州　澤倫斯基申請加入北約

新娘走錯房間「硬上伴郎床」！清醒後爆哭提告

私人車位被停走！他1招反制眾人讚：睡飽點

即／16歲少女騎車上北宜…自摔後遭水泥車輾斃

好市多「萬元買賓士」各店限定　網傻：要圓夢了

罔腰「被關濾鏡」拍完才知！

柯志恩造勢瞬間湧5萬人...警：僅9千

更多

最夯影音

更多
苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝
王思佳再酸綠茶婊「手段要加油」　提示「她剛走」小S吃瓜：歡迎賴薇如

王思佳再酸綠茶婊「手段要加油」　提示「她剛走」小S吃瓜：歡迎賴薇如

張智霖欠袁詠儀婚禮「隔21年圓夢」　告白她：無與倫比的美麗..全場哭爆！

張智霖欠袁詠儀婚禮「隔21年圓夢」　告白她：無與倫比的美麗..全場哭爆！

「我快中風了」女半路攔車　警火速開道5分鐘送醫！

「我快中風了」女半路攔車　警火速開道5分鐘送醫！

《小女子》上演楚門的世界　金高銀「殺瘋了」對槓大BOSS

《小女子》上演楚門的世界　金高銀「殺瘋了」對槓大BOSS

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面