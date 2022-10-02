「角度對！光芒不但燦爛且永遠」　蘇貞昌將新竹市比喻鑽石　



▲蘇貞昌今日視察新竹市定古蹟-新竹州圖書館，肯定前市長林智堅、前副市長沈慧虹用心活化古蹟。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

市定古蹟新竹州圖書館為新竹市公私協力活化古蹟首宗案例，行政院蘇貞昌院長今（2）日在代理市長陳章賢陪同下視察，了解古蹟修復過程，同時參觀「管－From Here To Anywhere」選書選物特展，力讚新竹州圖書館為公私協立修復古蹟典範，「讓新竹的孩子不只是追憶過去，而是使用這座充滿歷史感和質感的建築，來充實自己成為對國家有貢獻的人才」，修復活化後的州圖更能彰顯重要歷史意涵。

蘇貞昌院長今日在陳章賢代理市長陪同下，視察州圖建築修復後面貌，包含一樓原作為書庫的天花板封閉開口，推測當時可能設有電動升降設備，方便館員上下取書；二樓採光玻璃及通氣孔；門口外牆泥塑洗石裝飾圖樣及庭園內奇石，為1956年時任館長郭韻鑫先生為了彰顯圖書館與新竹地區文雅風氣，從新竹八景中的北郭園及潛園，各搬一塊景園奇石留念；同時也參觀館內展覽，以「螢光黃」水管貫穿整座州圖，創造出與歷史古蹟的強烈對比。

▲蘇貞昌以鑽石比喻，認為新竹市雖小，但至要角度對，發出來的光芒不但燦爛，而且永遠！

「州圖走過戰火、走過變遷，如今帶給市民最好的場所。」蘇貞昌與肯定前市長林智堅、前副市長沈慧虹積極努力，將一座荒廢易主的營造物，變成美麗質感圖書館，其中還肯定新光集團與市府為留下這片資產而努力。蘇更將新竹市比做「鑽石」，兩者一樣小，但「角度對，發出來的光芒不但燦爛，而且永遠！」

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