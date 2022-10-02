首都選戰打抗中牌挨批賣「芒果乾」　蘇貞昌：台灣會保衛區域和平

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中競選總部成立，儘管是首都選戰，行政院長蘇貞昌與副總統賴清德致詞時卻打「抗中牌」，被質疑是販售「芒果乾（亡國感）」。對此，蘇貞昌說，世界上所有主要民主國家都紛紛大聲呼籲中國要節制，台灣作為國際社會一員，不但自立自強，也會保衛區域和平、世界和平。

蘇貞昌2日一早陪同民進黨新北市長候選人林佳龍到新莊出席「秉友會萬人登山活動」。蘇受訪被問到幫打選戰時提及中國軍演，被認為賣弄「芒果乾」時，他回應，中國擴張武力危及區域和平，連世界上所有主要民主國家都紛紛大聲呼籲中國要節制，不要破壞區域及世界和平。

蘇貞昌說，已故日本首相安倍晉三、現任日相岸田文雄、美國總統拜登（Joe Biden）、剛剛就任的英國首相特拉斯（Liz Truss），大家都是眾口一聲，要求中國不應該耀武揚威，應該遵守國際秩序。台灣作為國際社會一員，不但自立自強，也會跟自由民主國家站在一起，不只是保衛國家，也是保衛區域和平、世界和平。

蘇貞昌昨在陳時中競選總部成立大會上致詞時，接連向對岸嗆聲，直呼疫情是「武漢肺炎」，還將4個字做成投影片簡報。他說，面對中國軍機、軍艦、無人機整天圍著台灣，「我們絕不屈服！絕不投降！台灣人就是要自由民主，不要像共產黨那樣，連防疫都是整個封起來」。

蘇貞昌也諷在野黨，國民黨只敢罵政府、只敢罵蔡總統，不敢罵中國國家主席習近平，而全世界都覺得中國不應該這樣對待台灣的時候，國民黨卻組團去握手。