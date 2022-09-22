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「唐澤貴洋」身分曝！恐嚇炸毀總統府+雙鐵　「關鍵字」洩行蹤

▲刑事局電偵大隊大隊長謝有筆說明查緝過程。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局電偵大隊大隊長謝有筆說明查緝過程。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

2021年9月起包含台灣高鐵、台鐵公司陸續接獲署名「唐澤貴洋」網路恐嚇留言，揚言將在雙鐵列車放置炸彈，類似恐嚇留言也出現在總統府、行政院、監察院等公務機關及台中捷運、高雄捷運公司等大眾運輸公司留言板，意圖造成大眾恐慌，雖然未造成實際傷害，但警方如臨大敵，包含鐵路警察及轄區警方均投入大批警力加強巡邏檢查車廂站體密度，警方並成立專案小組，積極追查可疑犯嫌外，也定期增派警力地毯式搜尋可疑爆裂物，以確保公眾場所與運輸安全無虞。

刑事局會同鐵警局、北市、台中、台南、高雄市等案發警察機關刑大隊科偵隊、法務部調查局台中市調處共同成立專案小組，報請台中地檢署指揮偵辦。

▲刑事局電偵大隊大隊長謝有筆說明查緝過程。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局電偵大隊呼籲民眾收到是類簡訊切莫轉傳以免觸法。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調查，發現署名「唐澤貴洋」犯嫌使用境外跳板主機上網散布，自以為利用跳板散播恐嚇留言，就可逍遙法外，但警方反向清查國內連線境外特定跳板主機紀錄，鎖定犯案時間特定IP的連線紀錄，並分析特定用戶是否使用與恐嚇留言文字發現多次出現「唐澤貴洋」、「本尊師」、「名偵探」等雷同用語。

警方據此比對曾犯下恐嚇危安案之前科慣犯，鎖定符合上述特徵用戶、慣犯逐一約談，鎖定一名現已離境之大陸籍張姓男子涉案，警方自此確認犯嫌由境外上線進行恐嚇留言。

▲刑事局電偵大隊大隊長謝有筆說明查緝過程。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局電偵大隊呼籲民眾收到是類簡訊切莫轉傳以免觸法。（圖／記者張君豪翻攝）

警方追查鎖定大陸籍張男涉案後，專案小組再從地緣關係、多語系的恐嚇用語、人格特性及嗜好等特徵，交叉分析歷次恐嚇內容，均指向張男涉犯包含台鐵等多起連續恐嚇危安案；因該名犯嫌數年前曾短暫入境我國，涉嫌於網路發表恐嚇言論後離境逃逸，目前專案小組已循兩岸共同打擊犯罪平台通報對岸公安部協助偵處。

刑事局指出：網路散布放置炸彈等恐嚇公眾言論，將造成社會大眾恐慌及公共場所維安負擔，警方呼籲民眾若收到類似恐嚇公眾內容犯罪行為，切勿轉傳造成社會恐慌，警方建議民眾可提供完整資訊協助調查；刑事局將持續追查惡意散布恐嚇危安電郵或留言之犯行，打擊不法。

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