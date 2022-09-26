正妹剝皮騙千萬！揪出賣人頭帳戶脫罪SOP　詐團32人被逮3收押

▲刑事局國際科26日宣布破獲大型詐騙車手水房集團，約談拘提共36人到案。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局26日宣布破獲大型詐騙車手、水房集團；刑事局國際刑警科支援偵辦南投縣竹山鄉1老翁慘遭正妹交友剝皮、連續匯款逾新台幣1千萬元，刑事局支援偵辦後，會同新北市還山分局、南投縣竹山分局共組專案小組報請新北地檢署指揮偵辦，歷經1年監控成功瓦解該詐騙集團，前後查獲36名集團成員到案，其中李姓（34歲）、葉姓（28歲）等3人遭收押禁見。

刑事局調查，發現該詐騙車手水房集團以每金融帳戶1萬元價格向民眾蒐購人頭帳戶，若民眾有開通虛擬貨幣交易、方便犯罪集團進行洗錢者則加碼以2萬元價格收購。

▲刑事局破獲大型詐騙車手水房集團，人頭帳戶提供者事後均靠偽造的虛擬貨幣交易證明脫罪。（圖／記者張君豪翻攝）

警方查出，該詐騙集團相當有義氣，還偽造虛假的虛擬貨幣泰達幣的場外交易紀錄，讓販售人頭帳戶者遭警方約談後，可辯稱自己販售虛擬貨幣，卻遭不明賣家以詐騙手段騙民眾匯款，並提供交易紀錄讓提供者脫罪。

檢警發現該集團提供另類收簿售後服務，已有成功不起訴案例，讓他們收購人頭帳戶更加無往不利，警方從2021年3月起展開監控，並在今年8月收網陸續拘提李、葉等該車手水房集團共36名犯嫌到案。

▲刑事局國際科26日宣布破獲大型詐騙車手水房集團，警方說明犯罪手法。（圖／記者張君豪翻攝）

警方當場查獲包含桌上型電腦、外接式硬碟、隨身碟、手機、SIM卡、存摺、金融卡、交易明細及仿真虛擬貨幣交易紀錄等證物，透過數位鑑識赫然發現，該集團經營期間協助洗錢金額逾新台幣1億元。

刑事局並在李嫌手機內發現協助人頭帳戶提供者的教戰守則，包含訪談經檢警約談的還原筆錄，及接受偵訊的對應方法，該集團教導提供人頭帳戶者，被約談一定要堅稱是「進行虛擬貨幣場外交易」。

肇因虛擬貨幣金流難以追查，買家身分也無法追溯，導致這類販售人頭帳戶的犯嫌到案後，檢察官也只能從犯嫌自白及交易紀錄，多半會認定犯嫌屬善意第三者，也是虛擬貨幣交易的被害人，也因此警方收網36人中有13名犯嫌就是販賣人頭帳戶者，警詢後依觸犯《洗錢防制法》、 《刑法》詐欺、《組織犯罪條例》等罪嫌移送，其中李姓主嫌等3人複訊後遭法官裁定羈押禁見，全案擴大追查。

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