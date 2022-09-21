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新北「製毒教授」栽了！上網苦學還報名碩士班…欠賭債被黑幫利用

記者陳以昇／新北報導

新北市刑大偵四隊2021年9月間，循線在烏來山區一處鐵皮屋內，破獲製毒工廠，逮捕製毒師傅張姓男子，起獲20公斤安非他命成品及半成品，依法送辦後：警方懷疑還有幕後主嫌，經追查埋伏，日前在新莊區逮捕有「製毒教授」之稱的張男，並破獲毒品分裝工廠，查獲安非他命、毒咖啡包及製毒工具，全案依毒品罪移送偵辦。

▲▼警方翻牆爬進製毒工廠，逮捕製毒教授張男，起獲大批毒品 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲警方翻牆爬進製毒工廠 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方表示，2021年9月接獲線報，有製毒集團隱身在人煙罕至的烏來山區，經監控在一處鐵皮工寮逮捕52歲張姓製毒師傅，起獲安非他命成品、麻黃鹼、安非他命先驅原料等製毒原料共約20公斤，另查扣研磨機、燒杯、濾紙、加熱震盪器等製毒工具1批，檢方已依法起訴。

▼警方逮捕製毒教授張男 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

▲▼警方翻牆爬進製毒工廠，逮捕製毒教授張男，起獲大批毒品 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方後續懷疑背後有集團操控，經調查埋伏，上個月中（8月）在新北市新莊區逮捕幕後主嫌47歲張姓男子，並破獲另起毒品分裝工廠，起獲安非他命227.87公克，毒品咖啡包548包、毒品咖啡包（混合半成品）41包、毒品咖啡包原料1,775公克、真空封口機、桌上型封口機、分装杓、藥鏟等證物，全案依毒品罪移送偵辦。

▲▼警方翻牆爬進製毒工廠，逮捕製毒教授張男，起獲大批毒品 。（圖／記者陳以昇翻攝）

這名主嫌47歲張男自稱「製毒教授」，對製造毒品有興趣，除了在網路上自行研究國外相關製毒文獻外，還報名國內大專院所相關科系碩士班進修，強化自身製毒專業知識；但他卻敗在嗜賭成性，積欠300萬債務，遭幫派份子利用他製毒專業知識，脅迫他製毒償還債務，所幸警方獲報後即時查獲，未造成大量毒品流入市面。

▼警方起獲大批毒品 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼警方翻牆爬進製毒工廠，逮捕製毒教授張男，起獲大批毒品 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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