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北溪管線疑遭破壞 中國：展開調查十分必要

▲▼北溪天然氣管線破裂導致溫室氣體外洩，在波羅的海形成巨大泡泡。（圖／路透）

▲北溪天然氣管線破裂，中國表示，展開調查十分必要。（圖／路透）

文／中央社

中國常駐聯合國副代表耿爽表示，中方對北溪天然氣管線近日發生多處洩漏並伴隨強烈水下爆炸表示「嚴重關切」。如果蓄意破壞屬實，此舉違反國際法，展開客觀公正專業的調查十分必要。

綜合中國常駐聯合國代表團官網發布與央視新聞報導，聯合國安理會當地時間9月30日在俄羅斯代表團要求下，就北溪（Nord Stream）天然氣管線洩漏事件舉行公開會議。耿爽在會中首度表達中方立場。

他說，中方對北溪天然氣管線近日發生多處洩漏並伴隨強烈水下爆炸表示嚴重關切。北溪天然氣管線是歐洲能源運輸大動脈，該項目向23個歐洲國家提供重要天然氣供應。洩漏事件導致管線物理中斷，使歐洲能源供應短缺問題更加突出。全球各地包括發展中國家的消費者，恐怕要承受由此引發的能源市場動盪和能源價格上漲。

耿爽說，目前洩漏仍在繼續，事件對相關海域航運線路和生態環境的影響仍在顯現。當歐洲和世界正面臨層出不窮的棘手挑戰之時，這實在是一件我們不願意看到的、令人痛心的巨大災難。

耿爽表示，中方注意到，目前的訊息表明此次洩漏不是意外事故，很可能是蓄意破壞造成的。如果屬實，這將構成對跨國民用設施和海底管道的襲擊，違反國際法。「我們還注意到，各攸關方均認為，對洩漏事件開展客觀、公正、專業的調查十分必要。」

他表示，此次洩漏事件凸顯了跨境基礎設施的脆弱性。中國願同各方共同努力維護好跨境基礎設施安全。

報導稱，在安理會公開會議上，俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）發言人柯普里亞諾夫（Sergei Kupriyanov）就北溪天然氣管線洩漏的發生時間、地點等進行了具體說明。

俄國駐聯合國大使涅班濟亞（Vasily Nebenzya）在發言中表示，俄羅斯已經就洩漏事件的恐怖主義性質發起了調查。他說，北溪管線的洩漏對歐洲不利，對俄羅斯毫無意義，只有美國可以從中獲利。對這一指控，美國代表則予以否認。

報導並稱，安理會其他成員國在發言時均表示對此事件感到不安，並表示「蓄意破壞」民用設施的行動是不可接受的，此次事件必須被全面客觀地調查。

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