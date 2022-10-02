　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

烏克蘭申請加入北約　俄軍失守烏東重鎮利曼

▲▼烏東重要城鎮利曼（Lyman）作戰的烏克蘭軍隊。（圖／路透）

▲烏東重要城鎮利曼（Lyman）作戰的烏克蘭軍隊。（圖／路透） 

文／中央社 

俄羅斯總統普丁宣布將俄軍占領的烏克蘭4州領土納入版圖，隨即烏克蘭總統澤倫斯基宣告已申請加入北約；另外，烏克蘭軍方指出，烏軍正挺進烏東重鎮利曼，當地本有數千名俄軍。

●俄軍失守 烏克蘭軍隊挺進頓內茨克重鎮利曼

烏克蘭國防部1日表示，烏軍正在「挺進」烏東頓內茨克州（Donetsk）重鎮利曼（Lyman）。

烏克蘭國防部在推特發文指出：「烏克蘭空降突擊軍（Air-Assault Forces of Ukraine）正在進入頓內茨克州利曼鎮。」推文也張貼影片，顯示士兵在寫有利曼鎮名稱的標誌旁舉起烏克蘭國旗。

烏克蘭軍隊稍早曾指出，烏軍已在利曼附近包圍數千名俄羅斯官兵。

●G7外長強烈譴責假公投併吞 批俄再秀新下限

俄國總統普丁（Vladimir Putin）宣布將俄軍占領的烏克蘭4州領土納入版圖，七大工業國集團（G7）外長發布聯合聲明，猛批俄羅斯在公然藐視國際法方面再秀「新下限」。

俄羅斯在烏克蘭東、南部盧甘斯克（Luhansk）、頓內茨克、札波羅熱（Zaporizhzhia）和赫松（Kherson）等4州占領地區舉行的所謂「入俄」假公投9月27日結束，普丁已宣布將相關地區納入俄國版圖。

美、英、德、法以及加拿大、日本、義大利等G7國家外長隨後偕同歐盟外長發布聲明，一致以最嚴厲措辭譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭，以及俄國持續違反烏克蘭的主權、獨立和領土完整。

聲明指出，普丁企圖併吞烏克蘭頓內茨克等遭俄軍占領地區，顯示俄羅斯在公然藐視國際法方面，來到新低點。

●北約：普丁加劇衝突 但阻止不了對烏克蘭支持

北大西洋公約組織（NATO）指控普丁挑起俄國侵略烏克蘭的戰爭爆發以來「最嚴重的一次衝突升級」，但也說這阻止不了北約對烏克蘭的支持。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）在記者會上說：「我們看到俄羅斯發布動員令，再加上魯莽、危險的核子言論，然後是今天的非法併吞，或企圖併吞烏克蘭部分地區。」

史托騰柏格指出：「總的來說，這是（俄烏戰爭）開打以來，最嚴重的一次衝突升級，普丁的目的是要阻止我們支持烏克蘭，但他不會成功。」

●烏克蘭申請加入北約 澤倫斯基排除與普丁對話

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）已宣布申請加入北大西洋公約組織，並排除與普丁對話。

路透社報導，普丁在莫斯科舉行慶祝儀式，宣告烏克蘭4個占領區為俄羅斯領土後，澤倫斯基簽署申請加入北約組織的文件。

澤倫斯基在上傳Telegram的影片中指出：「我們正採取決定性的步驟，申請快速加入北約組織。」

澤倫斯基表示：「只要普丁仍是俄羅斯聯邦的總統，烏克蘭就不會與俄國展開任何協商。我們將只會與新總統協商。」

●澤倫斯基要求盡速加入北約 美方：擇日再議

澤倫斯基宣布申請加入北約，要求盡速成為會員國。美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，此事應該「稍晚一點」再議，並說美國認為支持烏克蘭最佳方式是給予實際援助。

蘇利文回應記者說，烏克蘭加入北約「應該另選時間」。他解釋，美國的看法是，支持烏克蘭最佳的方式，是透過「實際」方式援助烏克蘭當地。

●拜登：美與盟邦不受普丁威脅 保衛北約每寸領土

美國總統拜登指出，美國和北約盟邦不會受普丁威脅，並警告若受到攻擊，這個西方聯盟會保衛北約國家每寸領土。

拜登在白宮談話中表示：「美國和盟邦不會受到威脅。」他說，普丁「嚇不了我們」。拜登之後直接對普丁喊話，在電視鏡頭前用手指著警告，勿將任何攻擊行動從烏克蘭蔓延到北約國家領土。

他說：「美國已做好充分準備，與我們的北約盟邦一起保衛北約國家每寸領土。」他還說：「普丁先生，不要誤解我的話，我說的是每一寸。」

●美通過法案避免政府停擺 再援烏克蘭123億美元

美國國會通過臨時開支法案，在午夜截止期限之前避免政府停擺。法案也包含了協助烏克蘭抵禦俄羅斯侵略的123億美元（約新台幣3914億元）援助。

法新社報導，這項援助計畫包括為烏克蘭軍方提供30億美元的武器、補給和軍餉，且允許拜登指示國防部撥付37億美元的武器及其他硬體給烏克蘭。

法案也提供45億美元供烏克蘭維持國家金融穩定，確保政府持續運作。法案通過後，美國為俄烏戰爭支出的金額累計達到650億美元。

●俄烏戰爭未歇 世銀額外金援168億元助烏克蘭

俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭持續進行，世界銀行（World Bank）表示，將提供烏克蘭額外的5億3000萬美元（約新台幣168億6000萬元）援助，世銀援助總額將達到130億美元。

世界銀行透過聲明指出，這筆5億3000萬美元的援助款項來自英國和丹麥，前者提供5億美元，後者提供3000萬美元。

聲明還提到，截至目前為止，世界銀行對烏克蘭的援助總額為130億美元，其中110億美元已全額撥款。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►「理膚寶水」超級品牌日5折起！這些超熱賣必囤

ET快訊
多久洗一次澡？答案揭曉　「這4部位懶得洗」恐發臭染病
士林夜市復活！「白晝之夜」現場畫面曝光　全是人頭網看傻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

德國丹麥瑞典攜手　調查北溪輸氣管遭破壞案

烏克蘭申請加入北約　俄軍失守烏東重鎮利曼

日本宮崎縣發生「規模5.8地震」　最大震度5弱

澤連斯基感謝拜登　提供烏克蘭120億美元軍援

烏克蘭申請快速「加入北約」　拜登開嗆普丁：將保衛北約每寸領土

北溪管線疑遭破壞 中國：展開調查十分必要

考試中途教室突然爆炸！阿富汗自殺式襲擊增至35死　血腥畫面曝光

他搭機竟被「地面上槍手」擊中噴血　子彈穿透金屬！超扯畫面曝光

預測普丁3個月內「自行宣布下台」！　俄前總理揭3關鍵原因

泰「522年佛塔」擋不住豪雨！崩塌瞬間曝光　民眾直呼：有神蹟

太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」

帥氣歐巴→長髮宅大叔　她曬尪婚前婚後驚人對比

韓韶禧「打眉釘」帥氣現身　一身黑OOTD顏值零死角!!

女不爽被炒...乾哥撂人挺　堵老闆談判釀11人大亂鬥

父女聯手大跳國標舞！　專業爸舞姿優雅超自信

關穎160坪一戶兩梯豪宅曝光！ Joeman驚呆「工作間像VIP室」

見小貓馬路上無助亂竄 善良外送員秒停車救援

幫友慶生陌生人超配合！氣氛嗨翻如「粉絲見面會」

李承鉉崩潰痛哭！摯友驟逝　吳建豪緊抱安慰：照顧好自己

白犀牛生產過程超震撼　「寶寶破膜」過程全紀錄

德國丹麥瑞典攜手　調查北溪輸氣管遭破壞案

烏克蘭申請加入北約　俄軍失守烏東重鎮利曼

日本宮崎縣發生「規模5.8地震」　最大震度5弱

澤連斯基感謝拜登　提供烏克蘭120億美元軍援

烏克蘭申請快速「加入北約」　拜登開嗆普丁：將保衛北約每寸領土

北溪管線疑遭破壞 中國：展開調查十分必要

考試中途教室突然爆炸！阿富汗自殺式襲擊增至35死　血腥畫面曝光

他搭機竟被「地面上槍手」擊中噴血　子彈穿透金屬！超扯畫面曝光

預測普丁3個月內「自行宣布下台」！　俄前總理揭3關鍵原因

泰「522年佛塔」擋不住豪雨！崩塌瞬間曝光　民眾直呼：有神蹟

統一獅主場求止敗　克維斯交鋒樂天霸林爵

日本男粉穿超大粉紅毛衣向他致敬　庫茲馬暖給抱抱：他是傳奇

德國丹麥瑞典攜手　調查北溪輸氣管遭破壞案

烏克蘭申請加入北約　俄軍失守烏東重鎮利曼

ESPN專家估勇士下季只能當老八　「小氣之王」柯瑞上線回擊

周天瑋／相互理解這門功課很難

白晝之夜「士林變澀谷」罕見人牆塞爆12小時！網驚：明破5萬大關

女兒造句寫對卻被扣分！媽一聽原因超慚愧　網友笑爛

高雄女看牙醫「被偷申報洗牙」　網檢查健康存摺傻眼：產檢變流產

克里米亞俄軍空軍基地「發生大爆炸」　官方聲稱：飛機滑出跑道

「台南白車猴」鬼畜105秒　全場嚇瘋...下場GG

國際熱門新聞

日本宮崎縣發生規模5.8地震　最大震度5弱

21歲正妹陳屍飯店房間！離奇死因曝光

他「天生2張臉」被判活不過10歲　今慶祝18歲

日親中外相下指導棋　招待會排除台灣

522年歷史佛塔崩塌　竟出現神蹟

阿富汗自殺式襲擊增至35死　血腥畫面曝光

俄前總理預測：普丁3個月內「自行宣布下台」

澤連斯基感謝拜登　提供烏克蘭120億美元軍援

烏國申請速入北約　拜登開嗆普丁：將保衛北約領土

癌末女服大麻二酚　腫瘤竟消失

烏克蘭申請加入北約　俄軍失守烏東重鎮利曼

蘋果副總裁因1句話被炒　千萬年薪沒了

他搭機竟被「地面上槍手」擊中噴血

北溪管線疑遭破壞 中國：展開調查十分必要

更多熱門

相關新聞

德國丹麥瑞典攜手　調查北溪輸氣管遭破壞案

德國丹麥瑞典攜手　調查北溪輸氣管遭破壞案

德國內政部長費瑟（Nancy Faeser）今天表示，德國將與丹麥和瑞典共組調查單位，以查明輸送俄羅斯天然氣的北溪（Nord Stream）管線顯然遭到「人為破壞」一事。

俄羅斯認撤軍利曼　避免被烏軍包圍

俄羅斯認撤軍利曼　避免被烏軍包圍

澤連斯基感謝拜登　提供烏克蘭120億美元軍援

澤連斯基感謝拜登　提供烏克蘭120億美元軍援

烏國申請速入北約　拜登開嗆普丁：將保衛北約領土

烏國申請速入北約　拜登開嗆普丁：將保衛北約領土

北溪管線疑遭破壞 中國：展開調查十分必要

北溪管線疑遭破壞 中國：展開調查十分必要

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏衝突烏克蘭危機俄烏戰爭StopRussia

讀者迴響

熱門新聞

士林夜市復活！「白晝之夜」現場畫面曝光

鄭家純無碼私密照不怕外流！　

獨／少女騎北宜慘死　生前最後求助訊息曝

不適合交往「3對相剋星座CP」出爐！第2名難溝通

逾4000萬存款辦1年定存！可用餘額竟歸0

Baby被微博出賣！網心疼：還愛著黃曉明

市場買菜被提醒「爸媽都走了」　楊月娥逃回車上爆哭

鄭家純遭對象約3人行　結局曝光

尼克2個月大女兒緊急送醫！媽媽自責暴哭：對不起

韓新戀綜「先睡再交往」　一夜情當主軸網傻眼：下次變NTR

新北警處理完「橋下男焦屍」案44小時後亡　

16歲少女魂斷北宜「登上表特板」她文末1句話引眾怒

黃嘉千斷開夏克立16年婚哭了！

妹坐月子！她直擊「老公偷喝乳汁」手伸褲檔裡抖動　

俄羅斯認撤軍利曼　避免被烏軍包圍

更多

最夯影音

更多
太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」

太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」
帥氣歐巴→長髮宅大叔　她曬尪婚前婚後驚人對比

帥氣歐巴→長髮宅大叔　她曬尪婚前婚後驚人對比

韓韶禧「打眉釘」帥氣現身　一身黑OOTD顏值零死角!!

韓韶禧「打眉釘」帥氣現身　一身黑OOTD顏值零死角!!

女不爽被炒...乾哥撂人挺　堵老闆談判釀11人大亂鬥

女不爽被炒...乾哥撂人挺　堵老闆談判釀11人大亂鬥

父女聯手大跳國標舞！　專業爸舞姿優雅超自信

父女聯手大跳國標舞！　專業爸舞姿優雅超自信

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面