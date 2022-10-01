太平洋自行車單車公益家庭日　單日完騎32,124km獲32萬公益金

▲近千名車友，響應 2022太平洋自行車單車公益家庭日活動。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

2022太平洋自行車單車公益家庭日、1日於新屋區溫馨展開。響應太平洋自行車持續以「你騎一公里、太平洋捐10元」號召，分別報名參加騎乘路線12、30和70公里的近千名車友，不到半日光景共同騎乘32,124公里、減碳8031公斤，並由太平洋單車捐出逾32萬元，轉為購置特殊需求車款經費，落實企業回饋社會與愛護環境的信念。

▲2022太平洋自行車單車公益家庭日，單日完騎32,124公里，公益金轉為購置特殊車經費。（圖／記者楊淑媛攝）

來自各地的近千名車友們1日上午8點，齊聚位於新屋區永福路上太平洋自行車博物館前，太平洋自行車董事長李鳴皋感謝參加公益騎乘的車友們，將汗水轉為公益，叮囑參加騎乘的車友們一切以安全為第一，享受桃園沿海地區美麗的風景。

前桃園縣長吳志揚說，今年太平洋自行車單車公益家庭日的活動，剛好也是中華奧會百周年慶祝，台灣讓全世界看到都是和運動有關的競賽，還有名揚全世界的太平洋自行車生產製造的精品車，而最簡單、Cp值最高、最好的快樂，就是和家人一起運動。

▲創辦人林正義(左一)和響應公益活動的車友們。▼家人一起騎單車做公益很幸福（圖／記者楊淑媛攝）

接著，在創辦人林正義、董事長李鳴皋、前縣長吳志揚、市府經發局局長郭裕信、中華奧會執行委員林廷芳、桃園觀光工廠協會理事長溫錦儀、永安工業區廠協會理事長郭承敬、菁英創新企業發展協會理事長葉雲龍、國巨洋傘董事長李銘智共同鳴笛聲中，快樂出發展開公益騎乘活動。

▲小米感謝有太平洋自行車研發製造的特殊自行車，助她圓夢。（圖／記者楊淑媛攝）

太平洋自行車單車公益活動今年已邁入第12年，是台灣最具代表性單車公益活動，鼓勵大眾透過一踩一踏的實際參與，體現公益精神。太平洋自行車並於今天活動中，邀請勇闖腦痲運動世界殿堂的姚宥米，於太平洋自行車博物館舉辦「小米 Frame Running丹麥夢想起航分享會」。小米說，她不會走，但感謝有太平洋自行車研發製造的特殊自行車，讓她有完成夢想的機會，讓大家很清楚知道，腦痲的小孩，只要有人願意幫助他們、協助他們，他們一樣可以追求夢想、出國比賽。

除了單車樂活騎公益活動，太平洋自行車同時也在今天舉辦42週年廠慶，豪邁提供5輛精品車及多項豐富的摸彩品供車友們摸彩，而為提倡「綠色低碳行動」今日完騎的車友，亦可於網路獲得「零碳騎士證書」，作為減碳貢獻的紀念。