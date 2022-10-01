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快訊／陳建仁：陳時中絕非落跑部長　他奠定了恢復正常生活的基礎

▲前副總統陳建仁於陳時中競選總部成立大會致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲前副總統陳建仁於陳時中競選總部成立大會致詞。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

台北市長選舉倒數56天，民進黨台北市長參選人陳時中競選總部成立大會1日下午登場，擔任競總主委的前副總統陳建仁也站台力挺，陳建仁表示，台灣防疫是世界典範，陳時中受盡抹黑謾罵，仍然完成階段性任務。他不是落跑部長，投入選戰前已經奠定防疫第三階段的成功基礎，讓我們可以儘早開放邊境、恢復正常生活。

以下為陳健仁致詞全文：

新冠疫情爆發以來，直到昨天全世界有超過六億的確診病人，台灣的超額死亡率就只有53，比起全世界我們有很好的防疫成果，這都是阿中的成績，我們給他加油好不好，疾管署很早就發現武漢有非典型肺炎病人，就跟中國疾控中心、世界衛生組織報告。

台灣在衛福部、疾管署的努力下，早早開始對武漢直航旅客做登機檢疫，審慎以對、迅速應變、超前部署，陳時中帶領的防疫團隊就是如此盡心盡力。

從指揮中心成立第一天開始，陳時中帶領各部會同仁展開為期九百天以上的防疫工作，透過每日的記者會透明公開疫情，贏得全民的高度信任跟支持，台灣防疫的成功就是因為指揮官的良善治理、良好的公民素養，更包括在座的各位。

台灣的新冠防疫可以分成三個階段，陳時中的抗疫能力獲得全世界讚賞，第一階段，疫苗還沒問世前，陳時中用非醫藥介入方式，包括邊境檢疫、疫調匡列、居家隔離，讓台灣維持兩百多天零確診的世界紀錄。

到了第二階段要實施疫苗的接種來提升免疫力、第三階段要提升疫苗追加劑、抗病毒藥物、快篩的使用率，來減少重症跟死亡，陳時中按照疫情的變化滾動檢討，提出有效的防疫措施。

台灣第一階段不封城、不普篩、不停班，但用智慧科技做好疫情監控、旅遊警示、邊境管控、疫調匡列、居家隔離，平均分配防疫物資。來看看世界上怎麼說，根據牛津大學的研究，台灣是全世界防疫嚴格指數最低的國家，人民可以正常上課上班。

很慶幸有陳時中擔任指揮官，指揮中心為了增加口罩，徵收工廠、擴線、增產，口罩生產量從一月份180萬片至五月份增加到2100萬片，陳時中說要讓台灣的每一個人買到平價口罩，讓全民能夠安心防疫、正常生活，指揮中心更捐贈了五千萬個口罩給全世界，台灣可以幫忙、正在幫忙，這就是陳時中的精神，他要幫助每一個人。

陳時中認為除了防疫好還不夠，還要兼顧經濟，所以他發放急難紓困補助、振興三倍券，在陳時中帶領下，台灣有耀眼的防疫成果跟經濟成長，日本新聞週刊2020年7月比較了49個國家的防疫成果，台灣是第一名，美國國家經濟研究院報告指出，台灣是40個國家中死亡率最低、更是唯一經濟正成長的國家。

到了防疫第一階段結束時，根據牛津大學統計，台灣有最低的每百萬人口確診率、最低的死亡率、還有最低的超額死亡率，台灣已經證明，即使不仿效中國的嚴厲政策，一樣可以控制病毒。

外媒一再稱讚台灣是世界的防疫典範，進入第二階段後，指揮中心就加速疫苗採購、國產自製，希望盡快取得疫苗，英國、美國、德國的疫苗取得緊急授權，

但國際疫苗採購受到外力阻礙，供應延遲加上國內疫苗研發時間較長，台灣疫苗的供應和大多數亞洲國家一樣受到困擾，加上特定人士跟媒體，誇大宣染英美疫苗的不良反應，鼓吹採購中國疫苗、抹黑國產疫苗，使得台灣疫苗覆蓋率2021年5月中旬還不到1％，很感謝國際友人捐贈九百萬劑疫苗，政府採購疫苗也恢復正常供應加上民間相關單位捐贈疫苗，也讓台灣的疫苗覆蓋率迎頭趕上，這是大家的努力。

到了第二階段，台灣和其他39個國家比較起來，新冠累積發生率還是最低，我國的確診死亡率倒數第二名、僅次紐西蘭，日本媒體發布的新冠後復甦指標，台灣在120個國家當中排名第一，這段防疫期間，陳時中受盡抹黑謾罵，但他沈穩、勇敢，繼續完成他的階段性任務。

但是病毒不等人，omicron進來時，感染率、無症狀比例都非常高，台灣也從零確診，進入與病毒共存的階段，陳時中很清楚，此時要準備三件很重要的東西，第一、疫苗追加劑覆蓋率、第二、快篩大量分配、第三、抗病毒藥物的使用率。

也可看到台灣疫苗追加劑的覆蓋率全球第三，七月底陳時中要離開崗位時，台灣每百萬人口確診死亡數屬於最低的國家，僅次於日本、紐西蘭，超額死亡率全世界第二低、僅次紐西蘭，陳時中投入選戰前已經奠定防疫第三階段的成功基礎，讓我們可以儘早開放邊境、恢復正常生活。

陳時中不是落跑部長，他帶領台灣許多無名英雄度過艱難挑戰，陳時中有六個很重要的人格特質：誠信第一、踏實自在、耐操耐勞、勇敢承擔、不怒而威、還有一顆柔軟的心，願意照顧每一個人。

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