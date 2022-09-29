加判3年！翁山蘇姬違反政府機密法罪名成立　總刑期累計23年

▲緬甸前民選政府實質領導人翁山蘇姬。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

緬甸軍政府法院29日以違反政府機密法為由，判處前民選政府實質領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）與她的澳洲籍前經濟顧問杜內爾（Sean Turnell）3年有期徒刑。現年77歲的翁山蘇姬已在不同案件中被判處至少23年徒刑，大多數罪名與貪腐有關，但她全數否認相關指控。

路透引述知情人士消息指出，翁山蘇姬與杜內爾在閉門法庭中被控違反政府機密法，分別被判處3年徒刑，不必進行勞改，但兩人均不認罪。緬甸軍政府發言人29日並未針對此事做出回應。

杜內爾自從緬甸發生政變後，就一直被拘留。他住在澳洲的妻子哈武（Ha Vu）坦言，她與家人們對於緬甸法院的判決感到心碎，「杜內爾過去20多年一直是緬甸最堅定的支持者之一」，呼籲把杜內爾驅逐出境。澳洲政府也呼籲即刻釋放杜內爾。

緬甸軍方去年年初發動政變，包括政治人物、議員、官僚、學生、媒體記者在內已有數千人被捕，翁山蘇姬與她的經濟團隊也遭到逮捕。翁山蘇姬在不同案件中累計總刑期已達到23年，其中大部分的罪名與貪腐有關，但她否認所有指控。反對緬甸軍方一派認為，軍政府對翁山蘇姬的指控旨在阻止她再次參與政治，挑戰軍方對權力的掌控。