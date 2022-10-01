喝果汁驚見「黑綠噁黴塊」！她秒吐嚇傻　供應商回應了

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喝果汁驚見「黑綠噁黴塊」！她嚇傻　供應商回應：當日的都正常

▲▼知名果汁底部驚見詭異結晶。（圖／網友提供、記者許凱彰翻攝）

▲知名果汁底部竟然有黴塊。（圖／網友提供、記者許凱彰翻攝）

記者許凱彰／台中報導

台中一名C小姐向《東森新媒體ETtoday》記者爆料，日前在寶雅買了一箱24罐200ml的知名蘋果汁，喝下第一口就覺得酸苦，馬上吐掉後將果汁倒入水槽，剪開鋁箔包一看傻眼，底部整塊黑綠結晶，讓她不禁作噁。之後致電至供應商，並將晶體寄到該公司供作進一步了解。供應商則是推測可能的發生情況，並沒有進行後續的補償或解決。

C小姐接受訪問時表示，之前有在網路上看過類似的案例，發生在賣場所賣的覆盆莓綜合果汁裡，本以為是個案，沒想到發生在她身上。她還表示，朋友喝了同一箱裡面蘋果汁，飲用完畢後原本要將鋁箔包摺疊丟棄，結果「擠到最後有種卡住的感覺」，後來就看到咖啡色的東西露頭，剪開一看，就是一邊是咖啡色、另一面則是黑綠色的黴塊。

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▲▼知名果汁底部驚見詭異結晶。（圖／網友提供、記者許凱彰翻攝）

▲詭異的結晶體，供應商推測是黴塊。（圖／網友提供、記者許凱彰翻攝）

隨後她將該罐蘋果汁的鋁箔包、結晶寄到供應商公司進行近一步的調查。對此，供應商寶貝國際有限公司針對該名消費者寄回的商品進行了解，經生產部門追查紀錄後提出3點表示：
1.商品已被剪開上方開口，倒出容器內異物，異物已乾枯，無法分辨是否有鏽蝕之汙染，異物上有菌絲分布，故推測為黴塊。
2.觀察到瓶身下方處有撞擊凹陷痕跡，推測此處有不明顯之滲漏情形，因而造成微生物汙染。
3.另追查當日生產留樣品，品質正常。

C小姐直言，一箱24罐中有2罐出現黴塊很誇張，不僅沒得到合理的解決方案、補償，也只用「當天的留樣品品質正常」的話語試圖搪塞，甚至在心裡留下深深一道陰影。

▼知名果汁供應商僅推測可能的情況。（圖／網友提供、記者許凱彰翻攝）

▲▼知名果汁底部驚見詭異結晶。（圖／網友提供、記者許凱彰翻攝）

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