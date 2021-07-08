暖心畫面曝！癌末弟臨終想喝好市多蘋果汁　父女飆160km送到了

記者游瓊華／台中報導

謝謝鄉民暖心之舉，完成超級任務！台中一名網友昨（7）日中午在PTT上發文，表示癌末弟弟已出現臨終現象，但想喝好市多一款「愛妃蘋果汁」，無奈台中2家好市多都缺貨，而且她不敢離開弟弟太久，遂想以1000元跟版上的網友購買「一瓶」蘋果汁，貼文一出，PTT鄉民熱心協助多人以不同交通方式接力，還有爸爸帶著女兒從台北送到台中給協助代收蘋果汁、位在醫院旁的瑞昌藥局，現在畫面也曝光。

▲謝謝鄉民！姊幫癌弟求好市多缺貨蘋果汁，父帶女狂飆160km送達。（圖／藥局提供）



[廣告]請繼續往下閱讀...

根據監視器畫面，昨日下午3時47分，一名男子拿著1瓶蘋果汁進入藥局，交給店員後就離開；之後約莫過了半小時，有一名爸爸牽著女兒，手上拿著2瓶蘋果汁進入藥局，也未與店員交談，中國附醫兩名員工約5點前往藥局拿蘋果汁。

藥局店長林秋蓉透露，昨日店內有接到電話表示要從北部送蘋果汁下來，只為完成弟弟心願，希望藥局能讓鄉民寄放蘋果汁，方便姊姊取貨，後來陸續有3組熱心鄉民送來蘋果汁，其中還有專程從台北趕來的民眾，沒有多說什麼，將蘋果汁搬下車隨即離開。不僅如此，店內還接到好市多員工來電表示能協助宅配蘋果汁，民眾種種作為，讓她內心溫暖不已。