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好市多加油站女廁「豪華內裝」曝光！網見亮點嗨喊：三鐵也該跟進

▲▼好市多加油站廁所設備超豪華。（圖／翻攝臉書／COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

▲好市多加油站廁所設備超豪華，女子進入感到相當驚艷。（圖／翻攝臉書／COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

網搜小組／柯振中報導

加油站在台灣隨處可見，通常站內會有廁所，提供民眾方便。新北一名女子到好市多加油，進入洗手間卻讓她感到驚豔，內部豪華的設備曝光，也讓不少網友嗨翻直呼，三鐵、市立圖書館及文化中心也該跟進。

這名女子在「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」分享，她日前到新莊好市多加油，進入洗手間時，瞬間感到十分驚訝。女子解釋，廁所內不但設備豪華，且打掃得十分乾淨，空間也相當大，讓她十分滿意。

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依據照片畫面，廁所隔間內乾淨、明亮，空間也相當寬敞，且洗手台右上方有一部冷氣，隨時調控廁所內的溫度，讓使用者擁有舒適的環境，設置相當貼心。

▼好市多加油站廁所設備超豪華，洗手台還有冷氣。（圖／翻攝臉書／COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

▲▼好市多加油站廁所設備超豪華。（圖／翻攝臉書／COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

豪華的廁所內部照片曝光，不少會員留言直呼，「有冷氣太貼心了啦～上廁所很舒適」、「早就叫你來上了，還在那邊屎撐」、「如果能搞個駕駛人休息室就更棒了，哈哈」、「中壢好市多已經習慣很久了，幸福。廁所旁邊好幾個停車格，很貼心」、「有冷氣真的蠻厲害的」、「希望加油站可以開多一點，不要只侷限於賣場旁邊，或許加油便宜也可以吸引一堆人加入會員」、「沒去過加油站的。但我記得賣場內的廁所，冬天的時候洗手台出來的水是溫水，超貼心。」

對此，也有人留言回應，鳳山的家樂福廁所內也有裝設冷氣，而既然賣場的廁所都做得如此豪華，高鐵、台鐵與捷運，以及市立圖書館、文化中心等處，是否也要考慮跟進，以顧及使用者體驗。

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