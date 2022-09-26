城市科大與11家業者組「企管圈」　提供學生實習就業機會　　





▲城市科大與11家品牌業者共組「校園企管圈」。（圖／城市科大提供）

記者楊惠琪／台北報導

台北城市科技大學今（26日）宣布，與11家品牌業者簽署產學合作意向書，攜手成立「校園企管圈」，包含金融理財、整合行銷、電子商務、餐飲管理等領域，將展開為期4年的產學合作，並提供學生實習、就業機會，宣布啟動「城市科大企管人力銀行」。

城市科大商管學院院長黃韻瑾今與永慶房屋、百家班餐飲管理顧問、艾迪昇傳播、兩班家韓式餐飲集團、紅樹林數位電視、浩騰媒體、赫蒂法莊園、縱橫公關、簡單想娛樂、台南關子嶺儷景溫泉、OK忠訓國際等11家品牌業者簽訂產學合作意向書。

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黃韻瑾表示，城市科大企管系今年各學制招生大幅提升，招生名額較去年成長80多名，在少子化海嘯中逆勢成長。她說，學校看到業者對人才有更強烈的需求，在就業導向的培育策略下，與11家企業成立「校園企管圈」，以企管系學生為圓心，串聯學校與業界產學合作，透過業師、職場體驗、實務課程及產業實習，全方位的培育同學專業力及競爭力。

黃韻瑾說，產業變動快速，就業市場也跟著變化，像是傳播娛樂公司希望能有企畫能力小編、自帶流量網紅；公關公司則培養對活動和危機處理有興趣的學生；電視媒體需要實習記者和行銷好手；休閒娛樂產業尋找導覽和管理規劃人才；金融業瞄準具備金融知識、數字概念學生；房仲業尋求經紀人和行政人才，這都將成為「城市科大企管人力銀行」的一環。