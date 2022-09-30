中重症+149！2歲女童染疫一個多月爆「發燒、草莓舌」　MIS-C住院

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心公布，今（30）日國內又新增通報149例新冠中重症個案，當中有一例兒童重症，是2歲女童MIS-C。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，個案染疫一個月後出現發燒、腹瀉等症狀，5天後到急診檢查有草莓舌、發炎指數升高，懷疑MIS-C收治住院，目前一般病房治療中。

指揮中心今(30)日公布國內新增43280例本土個案，另增225例境外移入，確診個案中新增50例死亡。死亡個案方面，為31例男性、19例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、46例具慢性病史、34例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月25日至9月27日，死亡日期介於9月8日至9月27日。

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▲指揮中心9/30公布本土病例分析及中重症統計。（圖／指揮中心提供）

另通報149例中重症，當中有98例中症和51例重症，其中又發現一名兒童重症。羅一鈞說明，個案是2歲女童，曾經接種1劑疫苗，無慢性病，8/10確診，9/22發燒、腹痛、腹瀉、嘔吐，9/26到急診，檢查有草莓舌，發炎指數升高，懷疑MIS-C住院，目前生命徵象穩定，住一般病房，預計近期可以出院。

根據指揮中心統計，目前兒童重症累積234例，當中有151例MIS-C。MIS-C個案有94例5歲以下，占6成2；120例沒接種疫苗，占7成9。

▲指揮中心9/30說明新增中重症及死亡個案。（圖／指揮中心提供）※點團放大