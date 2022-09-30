快訊／連5天上升！今本土+43280「比上週增加8.8%」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

邊境準備解封，不過國內疫情連五天微升！中央流行疫情指揮中心今(30)日公布國內新增43280例本土個案，比起上週五同日上升8.8%；另增225例境外移入，確診個案中新增50例死亡。

在縣市分布方面，仍以新北市8840例最多，接著依序是台中市5789例、台北市4672例、桃園市4570例、高雄市3986例、台南市2807例。

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指揮中心呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

指揮中心指出，今日新增50例本土病例死亡個案，為31例男性、19例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、46例具慢性病史、34例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月25日至9月27日，死亡日期介於9月8日至9月27日。

指揮中心說明，今日新增225例境外移入個案中，為131例男性、94例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(17例)，美國(9例)，加拿大及泰國(各4例)，菲律賓、韓國、日本、馬來西亞、新加坡及印尼(各3例)，奧地利、柬埔寨、法國、馬爾地夫及德國(各1例)，另168例感染國家調查中。入境日期介於今年8月30日至9月29日。

指揮中心呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

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