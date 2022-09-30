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10／13邊境解封　蘇益仁1前提籲解散指揮中心、新冠降第四類

記者黃翊婷／綜合報導

中央流行疫情指揮中心昨日（29日）宣布，將在10月13日依照既定規劃開放國門、鬆綁邊境。對此，防疫專家認為，政府決定重啟國門等同於表明指揮中心已經沒有設置的必要，若10月底疫情沒有出現大變化，指揮中心應該可以解散了，同時也可以將新冠肺炎從第五類法定傳染病降為第四類。

▲▼桃園機場,桃機,出國,出入境。（圖／桃機提供）

▲行政院拍板同意，將在10月13日開放國門。（圖／桃機提供）

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指揮中心上週在行政院院會提報2階段解封計畫，第1階段已於29日上路，而行政院也在同日拍板同意，將在10月13日開放國門，入境檢疫改為「0＋7」。指揮中心指揮官王必勝表示，10月13日開放的是邊境管理，至於其他防疫規範則還沒有要調整，會依照原先規範繼續進行。

根據《中時新聞網》報導，前疾管局長蘇益仁認為，從近3年的觀察來看，目前的新冠病毒已不像過去的武漢株、Delta株那麼可怕，政府可以順勢將新冠肺炎從第五類法定傳染病降為第四類，以及解散指揮中心，但有一個前提是，10月13日新制上路之後，可以先觀察兩週，若疫情沒有出現大變化，那就可以在10月底降級、解散指揮中心。

▲▼政院宣布29日起放寬邊境防疫管制取消PCR，10月13日起再放寬入境改為「0+7」新制。（圖／行政院提供）

▲行政院宣布，10月13日起放寬入境改為「0＋7」新制。點圖可放大。（圖／行政院提供）

雖然國門重啟讓許多民眾十分期待出國旅遊，但平時外出是否還需要戴口罩，也是大眾十分關心的議題之一。對此，王必勝表示，「現在（還）沒有到口罩解封時間」，以現在國內的感染狀況來看，目前還不會開放口罩措施，現階段仍在蒐集資料與討論，預估什麼時候檢討口罩機制、實施，當然第一個要看的還是國內疫情狀況，希望達到社區低度流行一段時間之後再去考慮，很多專家意見與不同標準也都會納入考慮。

此外，有媒體提問，目前公共場所仍然保持量體溫機制，是否已經有退場機制？王必勝說，這部分內部有進行相關檢討，雖然新冠肺炎患者不一定會發燒，體溫不是一定的指標，且檢測敏感度沒這麼高，但體溫檢測已實行很久，會等內部討論後再對外說明。

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